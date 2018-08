Von Tim Kegel

Sinsheim. "Metzger Models" so heißt der Kalender, den ein namhafter Fleischwarenhersteller aufwendig produzieren lässt und nach guter "Pirelli"-Manier in begrenzter Auflage an ausgewählte Firmenpartner verteilt. In der 2015er-Auflage zu finden: Cansaban "Can" Aktas (20) aus Sinsheim, Azubi im dritten Lehrjahr im Betrieb von Kurt und Carola Steinbrenner, ausgewählt als einer von sechs knackigen Jungs aus einer Flut von Bewerbern.

"Die Chefin hatte eines Tags die Idee", sagt Can, ein entspannter junger Mann mit markant-freundlichem Gesicht, athletischem Körperbau, der leichten Exotik seiner türkischen Abstammung und strahlend blauen Augen. Und so habe er mitgemacht, "einfach mal schaun." "Typ Mädchenschwarm", so beschreibt ihn seine Tante Songül Cyanur, die derzeit Daumen drückt, wie viele aus Cans Kollegen-, Familien- und Freundeskreis. Daumen drücken für ein Voting, das Can dann im 2016er-Kalender das Titelbild sichern könnte - was wegen der Exklusivität von 4000 Kalendern und der Originalität der Idee durchaus Sprungbrett-Charakter hat: 2013 waren in dem Kalender erstmalig Metzger anstatt professioneller Models zu sehen, schreibt der Versmolder Hersteller "Reinert" auf seiner Website. "Die Resonanz aus der Branche (...) war so gut, dass es außer Frage stand, für die folgenden Ausgaben wieder zur Bewerbung als Metzger-Model aufzurufen." Ziel der Motive sei es, mit alten Klischees aufzuräumen und zu zeigen, dass "hinter den modernen Metzgereien von heute auch moderne Menschen steckten."

Das Konzept des Shootings im Juli in Münster war in diesem Jahr anders als in den vorherigen Jahren. Während der Kalender 2013 die Vielfalt des Metzger-Handwerks darstellte, präsentieren sich die Metzger-Models in 2014 ganz privat bei Reparaturarbeiten in der Werkstatt, im Fitnessraum beim Training oder beim Grillen. Für 2015 wurden die Models in attraktiven Posen in ästhetischer Schwarz-Weiß-Optik abgelichtet.

Eine Machart, die Can - nach einem Praktikum und einer Fleischerausbildung hängt er gerade das Kaufmännische im dritten Lehrjahr hintendran - zweifelsohne besonders gut lag: Hunderte Fotos und ein Youtube-Video entstanden, derzeit sieht man eines davon auf der Firmen-Homepage, nebst zwei anderen, völlig unterschiedlichen Kollegen, das Video läuft auf der Facebook-Präsenz der Firma.

Und der Vollständigkeit halber: Sein Handwerk als Fleischer sieht der gebürtige Sinsheimer mit türkischer Abstammung in Izmir und entsprechendem kulturellen Hintergrund ganz pragmatisch: "Mit Schweinefleisch arbeiten, kein Problem. Anfassen, überhaupt kein Problem. Und essen muss ich's ja nicht."

Doch zurück zu den Metzger-Models: "Ein besonderes Erlebnis", beschreibt Can die Shooting-Atmosphäre, "und viel professioneller, als ich mir je vorgestellt hätte - überall war Licht, waren Kameras, waren Visagisten." Groß Sport oder Fitness macht Can nicht, seine Sportlerfigur schiebt er auf "gute Gene" und bevorzugt es, mit Freunden auszugehen "Bars, Restaurants, gern in Städte." Und nach "zehn Sit-Ups", damit der Body straffer wirkt, einem Besuch im Solarium am Vortag und "wenig Schlaf" in der Nacht vorm großen Tag - stand Can da und war gut in Form, was auch die Resonanz der Sinsheimer "Fans" zeigt. Ob er sich Modeln vorstellen kann - nebenher oder wie auch immer? "Ja, liebend gern würd' ich so was machen."