Waibstadt. (aj) Mit der Vergabe der Arbeiten geht endlich ein langgehegter Wunsch, insbesondere der Daisbacher Bevölkerung, in Erfüllung, nämlich der Ausbau eines Radweges zwischen Waibstadt und Daisbach, aber auch nach Neidenstein. Der Weg führt von der Wiesenwaldstraße, vorbei am Regenüberlaufbecken, durch das Tal Richtung Kautschaf und dann weiter zum Gewerbegebiet "Im Bruch". Ein vom Ortschaftsrat und Gemeinderat gewünschter kombinierter Geh- und Radweg direkt neben der Kreisstraße scheiterte bisher an der Bereitschaft und Finanzierung des Rhein-Neckar-Kreises.

Wie Bürgermeister Joachim Locher in der Gemeinderatssitzung erinnerte, hatte sich der Gemeinderat in seiner Klausurtagung und Finanzausschusssitzung entschieden, in diesem Jahr den Ausbau des Radweges in Angriff zu nehmen und 10 000 Euro im Haushalt dafür einzustellen.

Die Ausschreibung der Arbeiten für den Radweg Daisbach-Waibstadt-Neidenstein erfolgte als freihändige Vergabe. Sechs Firmen seien zur Angebotsabgabe angeschrieben worden, vier haben ein Angebot abgegeben.

Der Ausbau des Radweges mit einer Asphalttragdeckschicht weist auf Dauer eine größere Haltbarkeit und damit einen geringeren Kostenaufwand bei der künftigen Unterhaltung auf. Daher empfahl die Verwaltung, den Ausbau mit einer Asphalttragdeckschicht und die hierfür entstehenden Mehrkosten von 5 303,42 Euro über die Feldwegeunterhaltung zu finanzieren.

Stadtrat Rüdiger Kaufmann sprach sich für den Ausbau aus und erinnerte an die vor Jahren vorgestellte Planung des Straßenbauamtes Heidelberg über einen geplanten Rad- und Gehweg zwischen der L 549 und Daisbach, der jedoch bisher noch nicht verwirklicht wurde. Die Verwaltung habe wiederholt an den Ausbau erinnert und einen Schriftverkehr geführt, jedoch ohne Erfolg, bemerkten Bürgermeister Locher und Bauamtsleiter Adam Jäger. "Wichtig ist, wir bekommen jetzt einen Radweg", sagte Stadtrat Winfried Glasbrenner.

Der Ortschaftsrat Daisbach sei auch nicht gerade begeistert über die jetzige Trasse, bemerkte Stadtrat Marcus Moser. Stadtrat Kurt Lenz erinnerte, dass das Landratsamt keinen Bedarf für den Radweg sehe. Man sollte darauf hinweisen, dass der Radweg im Winter weder geräumt, noch gestreut wird. "Wir können dem Bauhof nicht noch mehr Arbeit zumuten, und daher sollten wir den kompletten Weg mit einer Asphalttragdeckschicht versehen", betonte Stadtrat Gerhard Rieser. Mehrheitlich sprach sich der Gemeinderat für die Ausführung des Radweges mit einer Asphalttragdeckschicht aus und erteilte der Firma Hauck den Auftrag zum Angebotspreis von 15 303,42 Euro brutto.

Vergeben wurden auch die Straßeninstandsetzungsarbeiten in Waibstadt und Daisbach als Zeitvertragsarbeiten für die Jahre 2013 bis 2015. Den Auftrag erhielt die Firma Naumann (Ittlingen), welche das günstigste Angebot abgegeben hat. Die Auftragsvergabesumme liegt im Haushaltsjahr zwischen 50 000 Euro bis 100 000 Euro. Zu den Instandsetzungsarbeiten kommen auch die Arbeiten des Wasserzweckverbandes und des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung, bemerkte der technische Leiter des Eigenbetriebs Kurt Spiegel.