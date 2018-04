Morbide: Der Blick ins verlassene Hallenbad am gestrigen Vormittag. Foto: Kegel

Sinsheim. (tk) Von der Kassettendecke ist nur ein Gerippe übrig, Blechbänder, Aluminiumverkleidungen und Trafos liegen sauber zur Wiederverwendung und Entsorgung auf Haufen verteilt. Auf der Baustelle fallen große Mengen von Wertstoffen an. Der Geruch, der beim Elektroschweißen entsteht, hängt noch über der Halle. Vor der Glasfront säubern Bagger das Gelände. Im Innern eine morbide Atmosphäre mit bunten Graffitis in der Beckenwanne, verlassenen Sprungtürmen, Kabeln, Fliesenscherben und Staub.

So sieht er aus, der letzte Blick ins alte Sinsheimer Hallenbad, dessen Abbrucharbeiten am gestrigen Vormittag in vollem Gang waren. Die Szenerie zeugte von regem nächtlichen Treiben, zuletzt war das Bad offenbar ein Paradies für Sprayer und die Stadt hatte, als die Ausschreibung der Arbeiten schon liefen, einem Fotografen die Bauruine noch einmal für seine Bildkunst zur Verfügung gestellt.