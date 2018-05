Seit ein bis zwei Jahren steht der Laden in der Hauptstraße leer. Katharina Burkert will sich hier jetzt einen Traum erfüllen und einen reinen Bio-Supermarkt eröffnen. Dass in den oberen Stockwerken bald Asylbewerber untergebracht werden, stört sie nicht. Foto: Barth

Von Christiane Barth

Reichartshausen. Die Nahversorgung im Dorf ist ein Thema, das den Kommunalpolitikern schon seit Jahren unter den Nägeln brennt. Viele Möglichkeiten wurden andiskutiert, wieder einen Lebensmittelladen ins Dorf zu holen. Seit Juni unterdessen feilt die gebürtige Reichartshäuserin Katharina Burkert an ihrem Vorhaben, einen Laden zu eröffnen und steht schon lange in den Startlöchern. In der Hauptstraße 19/1, wo das Edeka-Geschäft "nah und gut" 2006 schloss und später Getränkehandel Schilling untergebracht war, will sie jetzt einen Bioladen eröffnen.

Dass ins Gebäude, dessen obere Stockwerke der Rhein-Neckar-Kreis angemietet hat, in den nächsten Wochen Kriegsflüchtlinge einziehen werden, stört sie nicht: "Die wollen doch einfach nur ein Dach über dem Kopf." Katharina Burkert ist ganz beseelt von ihrer Idee und setzt sich auch über Skeptiker hinweg, die meinen, ein reiner Bioladen hätte hier keine Chance.

"Der Standort ist perfekt", ist die 32-Jährige überzeugt und hört auch von anderen: "Genau das fehlt hier". Die 122 Quadratmeter Ladenfläche und das 40 Quadratmeter große Lager liegen zentral in der neu sanierten Hauptstraße, Parkplätze nebenan. Auch Kunden von außerhalb will Katharina Burkert erreichen: "Reichartshausen kennt doch jeder im Umkreis." Einem "normalen" Supermarkt räumt sie im Ort jedoch nicht viele Chancen ein: "Damit brauche ich gar nicht anzufangen, die Konkurrenz ist zu groß."

Die umweltbewusste Mutter von vier Kindern, die auch zu Hause am liebsten bio kocht, steht in den Startlöchern: "Ich würde am liebsten sofort anfangen." Alles ist geklärt: Der Mietvertrag mit dem Gebäudeeigentümer muss nur noch unterschrieben, die Ladeneinrichtung nur abgeholt werden, der Großhändler Weiling, Lieferant für über 1200 Bio-Läden in Deutschland, wartet nur darauf, die Ware zu bringen. Allein das grüne Licht von der Bank fehlt noch. Denn um ihren Bioladen zu starten, benötigt Katharina Burkert Kapital.

Von ihrem Konzept ist sie felsenfest überzeugt, "weil es das im ganzen Umkreis noch nicht gibt". Die nächsten Biosupermärkte sind zu weit weg, die Discounter bieten nur ein begrenztes Sortiment an Bioware an. In Reichartshausen aber soll es dann "alles geben, was Mensch und Tier braucht - in Bioqualität". Geplant sind auch eine Frischkäsetheke, Fleisch (zunächst nur abgepackt), Backwaren, eine Pizzaecke und sogar das gesunde Frühstück für Schulkinder mit Obst, Gebäck und Smoothie.

Große Preisunterschiede zum "normalen" Supermarkt soll es jedoch nicht geben. "Bio oder Markenprodukte: Das kommt doch aufs Gleiche raus." Mit den Discountern kann und will sie jedoch nicht mithalten.

Als Fachfrau für Systemgastronomie kommen ihr ihre Kenntnisse in Waren- und Lagerwirtschaft, Buchhaltung und Qualitätsmanagement zugute. Kooperationen sind geplant, wie etwa Vorträge von Heilpraktiker und Hebamme oder Kurse für gesundes Kochen.

Zwei Monate wird sie etwa benötigen, um den Laden einzurichten, den Boden zu renovieren, die Wände zu streichen und die Technik für das Kühlregal zu installieren. Mit Unterstützung ihres Mannes will Katharina Burkert das Geschäft zunächst alleine schaffen.

Auch die Öffnungszeiten stehen schon fest: Täglich 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr und 17 bis 19 Uhr; Mittwochs nur vormittags, Samstags 9 bis 14 Uhr.