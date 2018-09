Sinsheim. (wok) Große Mühe hat sich die Stadt mit dem Burgplatz gegeben. Seine Feuertaufe bestand er 2011 als Domizil der Fanmeile bei der Frauenfußball-WM. Damals hatte die Anlaufstelle des Platzes, das Burgplatzcafé, noch geöffnet. Inzwischen wurde das Gebäude ungefähr für ein Jahr als Fischrestaurant - "Fisherman Tom" - betrieben. Seit dem Frühjahr ist es geschlossen, die Immobilie entwickelt sich langsam aber sicher zu einem Schandfleck.

"Es sieht aus wie ein Tatort in der gleichnamigen Fernsehreihe", beschreibt Oberbürgermeister Jörg Albrecht die Szenerie. Rot-weißes Trassenband trennt das ehemalige Café und seine Terrasse vom Platz ab, ein Schild mit der Aufschrift "Vorsicht Einsturzgefahr" warnt Neugierige vor dem Betreten. Unkraut zwischen Pflaster und Hauswand, abplatzender Putz an der Fassade und Risse in den Wänden lassen erahnen, wie es um das Haus bestellt ist. Auch die im Sommerwind wedelnde Zeltwand eines noch aufgebauten Pavillons direkt vor dem Eingang weist in diese Richtung. "Uns sind die Hände gebunden", bedauert Albrecht. Man habe das städtische Grundstück mit Erbpacht an den Betreiber vermietet. Alles andere sei dessen Thema.