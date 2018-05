Kirchardt-Berwangen. (ibe) Es gab Applaus. Bei der Generalversammlung der Genossenschaft Unser Dorfladen Berwangen eG machten Aufsichtsräte und Vorstandschaft klar: Die Talsohle ist durchschritten und der Dorfladen schreibt schwarze Zahlen.

Vor fast drei Jahren öffnete der ehemalige Lebensmittelladen der Familie Hauk erneut - dieses Mal als Genossenschaft. Zuletzt hatte ein Minus unterm Jahresabschluss gestanden. Nun stellten die ehrenamtlichen Verantwortlichen ein hoffnungsvolles Ergebnis vor.

"Wir haben es geschafft, die Kehrtwende hinzubekommen", erklärte Vorstand Jürgen Zinnikus und legte Zahlen vor. Gute Aussichten für den Gesamtumsatz, dazu zwar kein größerer Umsatz pro Kunde, aber eine gestiegene Zahl der Einkäufer nötig, die, so Zinnikus, im Durchschnitt sechs bis sieben Euro dort ausgeben. Zu den Einkäufern zählten auch Kinder, die für ein paar Cent etwas Süßes kauften.

In sieben Sitzungen habe man sich "mit der kritischen wirtschaftlichen Situation befasst", erklärte Aufsichtsratsmitglied Josef Kaya. "Im täglichen Geschäft steckt wahnsinnig viel Arbeit und es verteilt sich auf wenige Schultern", warb er für mehr Bürger, die sich stundenweise im Laden oder im Vorstand engagieren. Denn ein wenig getrübt wurden die guten Nachrichten doch: Zum Ende ihrer Amtszeit scheiden neben Zinnikus auch Schriftführerin Conny Echtenacher und Harald Ehl aus der Vorstandschaft aus.

"Wir brauchen Leben und dazu brauchen wir Leute, die sich engagieren", warb Dr. Joachim Hartmann aus den Vorstandsreihen. "Wir werden in der nächsten Zeit Leute ansprechen, ob sie sich eine Mitarbeit vorstellen könnten", meinte er. Das "Einkaufssommerloch" komme, so Zinnikus, zwar ebenfalls noch, doch im Gegensatz zu den Gesamtumsätzen in den beiden vergangenen Jahren läge man dieses Jahr gut im Plan. Während der Gesamtumsatz 2012 bei lediglich 318 493 Euro gelegen hatte, wurden bis Mai 2013 schon 129 022 Euro umgesetzt.

Einiges bewirkt hätten die Verbesserung der Einkaufs- und damit auch der Verkaufspreise, die Senkung von Personal- und Reinigungskosten sowie die bessere Einteilung der Arbeitsstunden. Zudem habe man einen neuen Metzgereilieferanten, der nicht verkaufte Produkte auch wieder zurücknehme. Somit habe man weniger Verderb und habe in diesem Bereich den Umsatz auch wesentlich steigern können. Finanzielle Unterstützung erhält der Dorfladen für die nächsten drei Jahre von der Gemeinde Kirchardt. Sie stellt pro Jahr 500 Euro zur Verfügung.

Zudem senken Besitzer Fritz und Lissi Hauk den Pachtbetrag von 800 auf 600 Euro pro Jahr. Bürgermeister Rudi Kübler appellierte an die Bürger, sich im Vorstand zu engagieren: "Gerade jetzt, wo wir die Kurve gekriegt haben, wäre es schlimm, wenn sich nicht jemand finden würde, denn ohne mindestens zwei Vorstände ist die Genossenschaft nicht handlungsfähig." Der Dorfladen dürfe nicht scheitern, sonst sei "das Thema Nahversorgung in Berwangen erledigt".