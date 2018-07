Eppingen. (guz) Karlheinz Dickemann ist derzeit schwer zu erreichen, weil erheblich im Stress. Gestern war großer "Besorgetag", "Vollstress" sagt er - aber es ist der zumindest halbwegs positive Stress, der mit dem Fieber vor der Eröffnung einhergeht: Am 22. August werden Karlheinz "Charly" Dickemann und sein Geschäftspartner René Ajsen die ersten Gäste in der neuen Diskothek E 2 in der Carl-Benz-Straße begrüßen und dann nach jahrelangem Gezerre um das Projekt auch einen Schlussstrich ziehen unter einen Kampf, der viel Kraft und Geld gekostet hat.

Ganz fertig wird der Partypalast allerdings noch nicht sein. "Wir starten mit 70 Prozent", sagt Dickemann. Dass heißt: Partybereich, die Black & House-Lounge und das Bistro werden eröffnet, der Black & House Floor kommt etwas später dazu.

Eine große Eröffnungssause wird es am 22. August nicht geben - "Das macht man nicht mehr", sagt Dickemann, und auch hinter den Kulissen werden wohl keine Sektkorken knallen. Er ist einfach froh, dass der Kampf, den er nicht wollte und der ihm aufgezwungen wurde, vorüber ist, ohne dass er ihn verloren hat. Einen Grund zum Feiern sieht er nicht: "Wir wissen, was wir an Federn gelassen haben."

Dass es mit der Disco am Rand der Eppinger Oststadt überhaupt noch etwas wird, hatten in den zurückliegenden viereinhalb Jahren nicht wenige bezweifelt. Nicht nur, weil der Gemeinderat dem Bauherrn zeitweilig den Rückhalt versagt hatte, sondern vor allem wegen der juristischen Gefechte, durch die das Vorhaben immer wieder verzögert und an den Rande des Scheiterns gedrängt wurde. Inzwischen sollen alleine die Anwaltskosten einen stattlichen Teil der Projektsumme ausmachen. Dickemann hatte wiederholt vermutet, dass dies auch der mögliche Hintergrund der Prozesse war: Den Betreibern sollte das Geld aus- und die Lust am Projekt vergehen.

Und tatsächlich war Dickemann nach mehr als zweieinhalbjähriger Umbauzeit zuletzt eher zurückhaltend mit Investitionen in die Ausstattung des Tanzlokals. Bis Anfang April waren noch zwei Normenkontrollanträge gegen die Stadt beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim anhängig gewesen. Wie berichtet hatten zwei Grundstückseigentümer aus der Nachbarschaft den Bebauungsplan "Sondergebiet Tanzlokal" der Stadt infrage gestellt, waren aber mit ihren Anträgen gescheiterte. Den möglichen Gang zum Bundesverwaltungsgericht traten sie dann nicht mehr an.

Damit war der Weg für die Disco frei, die Ausstattung konnte geordert und die letzten Arbeiten mit Hochdruck angegangen werden. Die letzte Hürde haben die Betreiber am Dienstag genommen: Nachdem ein Sachverständiger bereits die Rauch- und Wärmeabzugsanlage abgenommen hatte, ging nun auch die Bauabnahme ohne größere Probleme über die Bühne. Lediglich ein paar Kleinigkeiten müssten noch nachgebessert werden", sagte Dickemann gestern der RNZ. "Nichts Weltbewegendes, aber es presiert."

"Feuerwehrpläne und Sicherheitsbeleuchtung vom Bausachverständigen geprüft. Alles o. k. Yes we can" und "Es ist Sonntag und wir arbeiten", so hatte Dickemann die kommende Tanz- und Fangemeinde auf seiner Facebook-Seite über den Fortgang der Arbeiten auf dem Laufenden gehalten. Seit Mai sind die Helfer im Dauereinsatz: Innen ging es um den Feinschliff, außen um ein neues Outfit für das bislang eher unansehnliche Gebäude. Es wurde eingerüstet und neu gestrichen, die Parkplätze wurden angelegt, im Juli gab es die erste Besprechung mit dem neuen Personal. Dennoch hielten sich Dickemann und seine Partner bis gestern mit einem konkreten Eröffnungstermin bedeckt.

Die Betreiber wollen den Besuchern im E 2 in zwei Bereichen altersunabhängige Musikangebote machen. Ergänzt wird das Ambiente durch eine verbindende Bar und einen separaten Bistrobereich. Seit vielen Jahren müssen Discogänger aus dem Eppinger Raum nach Heilbronn, Sinsheim oder Karlsruhe ausweichen. Das soll sich in acht Tagen ändern.