Fast eine Nacht-und-Nebel-Aktion: Nach jahrelangen Verhandlungen will die DB den Bahnhof überraschend verkaufen. Die Stadt will nun 450.000 Euro investieren, um sicherzustellen, dass das Gebäude künftig im Sinne der Bürger genutzt werden kann. Fotos: Guzy

Eppingen. (guz) In der Stadt herrscht Aufbruchstimmung - trotz Abbruchplänen. Oder gerade deswegen. Nicht nur Ratskellerwirt Klaus Doll plant schon mal einen Schritt weiter. Zwar ist noch längst nicht sicher wann - und ob überhaupt - der Ratskeller auf dem Süßmostereiareal dem Abrissbagger zum Opfer fällt, aber er wolle auf jeden Fall noch ein paar Jahre in der Gastronomie weitermachen, sagt er. Was seitens der Stadtverwaltung auch begrüßt wird.

Die hat Doll zwar formal auf Ende Dezember gekündigt, ihm aber gleichzeitig zugesichert, dass er auch darüber hinaus seine Gäste noch im Ratskeller bewirten kann. Bis zum Sommer dürfte das wohl auch möglich sein. Um zu erkennen, dass dieser Zeitrahmen realistisch ist, "dazu muss man kein Prophet sein", äußert sich Oberbürgermeister Klaus Holaschke im Gespräch mit der RNZ. Und danach? Da bleibt der OB unkonkret. Nur soviel: "Wir wollen Herrn Doll im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen. Es gibt sicherlich Optionen." Eine davon ist offenbar, dass Doll nach dem Auszug aus dem Ratskeller den Schwanen pachtet. Dann wohl von der Stadt, denn die soll von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen, das Gebäude für 350 000 Euro von der katholischen Kirche erwerben und zu einem kulturellen Zentrum ausbauen. Das schlug Holaschke am Dienstag in seiner Haushaltsrede dem Gemeinderat vor. Neben dem ohnehin schon im Schwanen beheimateten Figurentheater könnten dort dann künftig auch die VHS, die Bücherei und die Intergrations- und Seniorenstelle zu finden sein. Und ein Klaus Doll hinterm Tresen - dann mit Platz für rund 50 statt bisher 40 Gäste. "Eine denkbare Alternative", mehr sagt Holaschke dazu nicht, schließlich hat die Stadt das Gebäude mit rund 1500 Quadratmeter Fläche ja noch nicht gekauft und schon gar nicht saniert. Dem Vernehmen nach wurden Vorgespräche zwischen Verwaltungsspitze und Doll aber schon geführt.

Was noch fehlt, ist ein schlüssiges Gesamtkonzept, das die Aufbruchstimmung in der Stadt in geregelte Bahnen lenkt und das der Gemeinderat ideell und finanziell mitträgt, um der Stadt bis zur "Kleinen Gartenschau", dem Grünprojekt 2021, ein neues Gesicht zu geben. Die Alte Post und die neue Bretter Straße waren ein durchaus starker Anfang. Die Umgestaltung der Bahnhofstraße soll im kommenden Jahr folgen.

Planerische Großbaustellen für die Stadtentwicklung sind hingegen die Gestaltung des "Grünen U's", der künftige Lauf der Elsenz, das Rössle, die Turmschänke, das Hecker-Areal und das Bahnhofsgebäude. Zumindest bei Letzterem tut sich inzwischen etwas. Die DB-Tochter Services und Immobilien hat das Gebäude überraschend öffentlich zum Kauf ausgeschrieben und will noch in diesem Jahr zu einem Abschluss kommen. Unschön für die Stadt, die seit Jahren erfolglos mit der Bahn über den Kauf des Gebäudes verhandelt hat. Dennoch will Eppingen den Bahnhof auch weiterhin kaufen und hat dafür 450 000 Euro - verteilt über zwei Jahre - im Haushaltsentwurf eingeplant.

Oberbürgermeister Holaschke konnte am Dienstag zwar noch keinen Vollzug melden, verkündete aber, dass die Verhandlungen "überraschend vor dem Abschluss stehen". Was wiederum auf breite Zustimmung der Gemeinderäte stieß, auch wenn Hartmut Kächele (SPD) warnte, dass das Thema mit dem Kauf durch die Stadt noch brisanter werden könnte als bisher, weil die Öffentlichkeit dann auch auf eine Nutzung dränge. Ebenso wie Gerhard Grolig (FBW), Peter Wieser (Grüne) und Klaus Scherer (CDU) forderte er die Verwaltung auf, ein Nutzungskonzept zu erarbeiten.

Weil das Gebäude als Denkmal eingestuft ist, soll die Stadt den Vorstellungen der Verwaltung zufolge den Bahnhof aber nur kaufen, um ihn wegen seiner stadtbildprägenden Rolle als Eingangstor für Bahnreisende vorerst zu sichern. Später soll er an einen geeigneten privaten Investor weiterveräußert werden, der die Sanierung dann steuerlich abschreiben könnte, was der Stadt nicht möglich ist. Ein wirkliches Konzept, räumte Holaschke ein, gebe es noch nicht, aber der Bahnhof solle in jedem Fall auch in Zukunft eine öffentliche Funktion einnehmen. Und natürlich spielt auch dabei die gastronomische Nutzung eine entscheidende Rolle.

Der Name, der angesichts der Verbindung Bahnhof/Gastronomie zwangsläufig fällt, ist der des Palmbräubesitzers und Investors Wolfgang Scheidtweiler. In Sinsheim hat er mit der gelungenen Sanierung des Sinsheimer Bahnhofs ein ähnliches Projekt gestemmt. Seit Mitte 2011 gibt es dort nun das gut gehende Restaurant "Schmidt's". Im Gespräch mit der RNZ verneinte Scheidtweiler gestern aber ein Interesse am Eppinger Bahnhof. Er habe in Eppingen andere Prioritäten. Das Rössle, räumte er ein, stehe auf dieser Liste ganz oben. Es bleibt also Bewegung in der Gastrolandschaft der Stadt.