Von Christiane Barth

Reichartshausen. Alles hat seine Zeit: Und für die Zifferblätter des Kirchturms hat jetzt das Stündlein geschlagen - sie wurden gestern ausgetauscht. Aus Alt mach Neu? Zumindest, was die Optik und das Uhrwerk betrifft. Gleich acht neue, überdimensional große Zeiger brachte die beauftragte Firma Perrot aus Calw an und dazu vier Zifferblätter. Denn die Zeit soll immer noch aus allen vier Himmelsrichtungen erkennbar sein und ist, mit etwas theologischer Nachhilfe, bei einem Blick auf den evangelischen Kirchturm zweideutig:

Denn die acht Ecken sollen seit jeher ein Symbol sein für die Unendlichkeit - in der Zahl Acht versinnbildlicht. Der Chronometer wiederum misst die irdische Zeit, an der sich die Menschen schließlich orientieren. Damit diese auch auf dem Gotteshaus zuverlässige Angaben macht, war jetzt der Austausch des Uhrwerks erforderlich: Die alte Mechanik, die noch über eine Zeigerleitung und eine lange Stange funktionierte, hat ausgedient. Jetzt läuft die Uhr per elektrischem Antrieb mit 220 Volt - für jedes Zifferblatt separat, wohlgemerkt. Alles funkgesteuert. Wenn ein Antrieb ausfällt, zeigen wenigstens die anderen noch die Zeit an - zumindest theoretisch. "Das Anfällige der Mechanik ist jetzt weg", erklärt Uwe Becker, Monteur der Firma Perrot.

Die neuen Zifferblätter bestehen aus vier Millimeter dicken Aluminiumscheiben und sind daher witterungsbeständig. Die alten Blechscheiben waren nur zwei Millimeter stark und inzwischen total verrostet. Mit dicken Schrauben befestigten die Monteure die Zifferblätter und strichen anschließend - der guten Optik wegen - auch die Schraubenköpfe an. Für die Arbeiten war eine Hebebühne erforderlich, um den Kirchturm von außen gut zu erreichen.

Bis 1944 wurde das damalige Uhrwerk noch mechanisch aufgezogen. Später, nach der Erneuerung, war dies nicht mehr erforderlich, ein wenig Moderne hatte schon Einzug gehalten. Jetzt wird der Zeitmesser von einer "Mutteruhr" gesteuert, die Funksignale sendet.

Erstmals kam 1789 eine Uhr auf den Kirchturm. Damals kostete das gute Stück noch "schlappe" 525 Gulden, die noch auf Kosten "des Heiligen" gingen, eines "Heiligenfonds". 1810 war sie jedoch "zu nichts mehr nütz", wie es in der Ortschronik heißt. Die Reparatur für 300 Gulden ging zu Lasten der Gemeinde, "weil der Heilige mittellos" war".

Die Kosten für die Generalüberholung heute ist ebenfalls Sache der Gemeinde, die dafür 17 000 Euro berappen muss. Doch seit einem halben Jahr sammelt die Kommune Spenden, um die Kasse zu entlasten. Auch Erlöse aus dem Weihnachtsmarkt flossen in die Uhrenrenovierung. Die Gunst der Stunde wurde also genutzt. Und wie lange wird der neue Zeitmesser auf dem Gotteshaus wohl "nütz sein"? "Das Ende der Uhr werden wir sicher nicht mehr erleben", meint Uwe Becker. Da ist er wieder, der Gedanke an die Unendlichkeit.