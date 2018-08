Von Martin Weis

Sinsheim. Irgendetwas stimmte nicht mit der Warmwasserversorgung im Schwimmerbecken des Freibades. Stadtwerkechef Andreas Uhler bekennt das freimütig in einer Anfrage der RNZ. Badegäste hatten sich in den letzten Tagen verärgert darüber gezeigt, dass in diesem angeblich aufgewärmten Becken die Wassertemperatur erheblich unter den versprochenen 24 Grad Celsius liegt. 19 Grad hatte die Quecksilbersäule auf den mitgebrachten Thermometern der Schwimmer angezeigt.

Der Stadtwerkechef hatte Zweifel an der Messgenauigkeit dieser Thermometer. Aber er gab freimütig zu, dass man mit der Wärmeversorgung des Schwimmerbeckens Probleme habe. Vor über einem Jahr, weit vor Beginn der damaligen Freibadesaison, war das Bad an die Fernwärme angeschlossen worden, allerdings "provisorisch." Erst kürzlich wurde eine neue Wärmeverteilung installiert. Das Problem, so der Stadtwerkechef: "Die Wärme kommt nicht im Schwimmerbecken an. Im Familiebecken und in den Duschen dagegen schon."

Nach detektivischer Überprüfung fand man die Ursache: "Luft im Wärmeversorgungssystem." Am Dienstag wurden Entlüfter eingebaut. Am Mittwoch wurde die Heizung drei Stunden vom Netz genommen. "Wir gehen davon aus, dass es jetzt wieder funktioniert."

Merkwürdigerweise habe die Wärmeversorgung zur Baderöffnung am 24. Mai "tadellos funktioniert. Aber sie wurde danach Stück für Stück wieder schlechter." Aus dieser Zeit stammten die ersten Beschwerden der Freizeitschwimmer über zu kaltes Wasser im Becken. Allerdings stimmen die neuen Messungen des Bademeisters, der gestern morgen 21,7 Grad Celsius ermittelte, mit denen der unzufriedenen Freibadgäste nicht überein.

Gegen Mittag seien die Beckentemperaturen dennoch nicht höher ausgefallen. "Es fehlt uns ein Grad." Grund dafür, meinte Uhler, könnte sein, dass die Solaranlage bei bedecktem Himmel weniger Energie liefert, um das Beckenwasser auf gewünschte, angenehme 24 Grad zu bringen.

Uhler geht davon aus, dass nach dem Einbau der Entlüfter "jetzt alles stimmt. Die Luft ist draußen. Es müsste funktionieren. Wir haben alles überprüft." Möglich sei, "dass die Steuerung nicht so arbeitet, wie wir uns das vorstellen." Deswegen waren Vertreter der Fachfirmen ebenfalls vor Ort.

Im Familienbecken habe dagegen die Temperatur von 23,7 Grad Celsius gestimmt. Im Schwimmerbecken hinken die Wärmegrade des Wassers weiter hinter den Wünschen (24 Grad) her. Das sei "ärgerlich für die Kollegen im Freibad und die Badegäste. So gefällt es uns auch nicht. Aber es ist auch nicht so dramatisch, wie es manche darstellen." Im Schwimmerbecken wurden nicht 19, sondern knapp 21 Grad im Wasser gemessen.

Gestern Mittag, als eine Handvoll Schwimmer ihre Bahnen kraulte, war das Problem offensichtlich abgehakt. Die Wassertemperatur lag exakt bei 24 Grad und damit sogar über der Lufttemperatur.