Nicht nur in der Rohrbacher Dreschhalle soll zur Fußballweltmeisterschaft wieder einiges geboten werden. Der Gemeinderat hat für Public Viewings in der Kernstadt erstmals die Stadthalle auserkoren. Foto: Georg Heitlinger

Eppingen. (guz) Eppinger Fußballfans können sich bei der kommenden Weltmeisterschaft wieder an der Gesellschaft Gleichgesinnter freuen. Der Gemeinderat hat am Dienstag bei einer Enthaltung Stadthalle und Schulcampus dazu auserkoren, Plätze des gemeinsamen Freuens oder Leidens zu werden. Zwölf Spiele - selbstverständlich alle mit erhoffter Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft - sollen dort beim Public Viewing auf Großbildleinwand übertragen werden. Die geschätzten Kosten von rund 25.000 Euro trägt die Stadt, die auch einen Beamer und eine Leinwand zur Verfügung stellt. Bewirtet werden die Veranstaltungen vom Küchenteam der Villa Waldeck. Mit im Boot ist auch die Brauerei Palmbräu.

Bereits bei der WM 2006 und der EM 2008 hatten Stadtverwaltung und Verkehrsverein Public Viewings organisiert - damals noch in der Alten Süßmosterei. Im Vorfeld der Weltmeisterschaft hatten die Fraktionsvorsitzenden und die Verwaltung nun "die Köpfe zusammengesteckt" und sich über einen Ort für die Liveübertragung Gedanken gemacht. Dabei stand auch zur Debatte, das Rudelgucken in der Innenstadt steigen zu lassen. Letztlich scheiterte diese Variante aber an den Kosten für eine dann anzumietende LED-Videowand - 40.000 Euro alleine dafür schienen den Gemeinderäten bei aller Fußballbegeisterung dann doch zu teuer. Die geschätzten 7000 Euro für Kauf beziehungsweise Miete eines Beamers und einer 27-Quadratmeter-Leinwand für die Stadthalle nehmen sich dagegen eher bescheiden aus, zumal die Anschaffungen bei der Kaufoption den Bürgern dauerhaft zugutekommen würden. Die Verwaltung prüft nun, ob für 25.000 Euro nicht sogar ein professionelle, versenkbare Ausrüstung beschafft und fest in die Stadthalle installiert werden könnte. Darüber soll der Gemeinderat noch abstimmen.

Einstweilen trüben nur die hohen Aufwändungen von rund 10.000 Euro für einen Sicherheitsdienst die Stimmung. Georg Heitlinger (FBW), der als Rohrbacher Ortsvorsteher seit 2002 Erfahrungen mit solchen Veranstaltungen in der Dreschhalle gesammelt hat, wünschte sich da eine Lösung, mit der sich diese Kosten verringern lassen, zumal die Veranstaltung den Bürgern wieder ohne Eintrittsgeld angeboten werden soll. Die Stadt rechnet mit Sponsorengeldern von rund 8000 Euro.

So sehr das Public Viewing auch allseits begrüßt wurde, so klar ist auch, dass der Erfolg solcher Veranstaltungen stark vom Wetter und dem Weiterkommen der deutschen Nationalelf in Brasilien abhängig ist. Die drei Vorrundenspiele sind eine sichere Bank - alles andere ist erfolgsabhängig, weiß Georg Heitlinger aus Erfahrung. Der Rohrbacher Ortsvorsteher hat seit dem Umbau der Dreschhalle vor zwölf Jahren Erfahrungen mit dem Rudelgucken gesammelt. Damals hatte er noch einen Lastwagen mit weißer Plane in die Halle gefahren und darauf die Bilder projiziert. "Deutschland - Brasilien, Finale. Die Bilder waren etwas wellig, aber die Stimmung toll", erinnert er sich. Im Gießhübeldorf ist man der Kernstadt organisatorisch eine Nasenlänge voraus: Die Bewirtung bei den ersten vier bis fünf Partien ist bereits "nach dem Windhundprinzip" unter den örtlichen Vereinen verteilt. Heitlinger bemüht sich derzeit noch privat um eine größere Leinwand. Einen leistungsfähigeren Beamer hat er im Internet als Schnäppchen erworben. Die professionelle Tontechnik steuert Ortschaftsrat Andreas Rebel bei.

OB Klaus Holaschke, selbst leidenschaftlicher Fußballfan, legte in der Ratssitzung Wert darauf, dass das neue Angebot in der Stadthalle eine Ergänzung zum Public Viewing in der Dreschhalle sein soll, keinesfalls aber eine Konkurrenzveranstaltung. Außerdem sagte er zu, dass die Stadt die GEMA-Gebühren für das Public Viewing in Rohrbach (etwa 60 Euro pro Spiel) übernehmen wird.