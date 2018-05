Das Kleinpflaster aus Porphyrsteinen in der Fußgängerzone zeigt an einigen Stellen starke Verschleißerscheinungen. Pflege, Reparatur und Unterhaltung gehen ins Geld. Foto: Weis

Sinsheim. (mw) Der Schmuck in der Fußgängerzone muss aufpoliert werden. An einigen Stellen in der Bahnhofstraße sitzt der Pflasterbelag aus Porphyrsteinen nicht mehr fest im Untergrund. Marode Stellen zeigen sich, wo die Zementfugen zerbröselt sind, weil Regen und Frost ihnen zugesetzt haben.

Vereinzelt wächst Moos zwischen den Steinen. Im oberen Teil der Bahnhofstraße (Allee bis Muthstraße) weisen die in Bögen gesetzten Steine seit dem Umbau des Straßenstücks vor zehn Jahren keine Schadstellen auf. Allerdings stört hier am Pflasterbeginn zur Muthstraße ein zwei Quadratmeter großer Pflasterstreifen mit seltsamer Optik den Gesamteindruck: Dunkle, lavaähnliche Gesteinsbrocken füllen die Fugen. Die fünf Reihen mit Porphyrsteinen müssen noch eingeschlämmt werden, wofür die Straße zweitägig gesperrt werden muss. Zuständig für Reparaturen dieser Art ist der städtische Baubetriebshof.

Das stimmige Bild vom Natursteinpflaster trüben im nördlichen Stück der Bahnhofstraße gleich mehrere Schadstellen. So um den Brunnen herum. Ins Auge stechen die Pflasterschäden auch vor der historischen und geschlossenen Gaststätte "Drei Könige" und im Straßenstück zum nördlichen Kirchplatz. Hier sind die Schäden unübersehbar: schief sitzende Steine, klaffende Fugen und nicht ungefährliche Unebenheiten. Einige Schadstellen wurden vor einige Zeit hergerichtet, erkennbar am helleren Zement der Verfugung.

Bernd Heumann vom städtischen Tiefbauamt weiß um die Probleme mit dem Pflasterbelag. "So ein Kleinpflaster ist sehr teuer, auch in der Pflege." Außerdem sei es für die Bauhofmitarbeiter, meist ist ein Zweiertrupp im Einsatz, schwierig, die vorhandenen Bogenmuster bei Reparaturarbeiten wieder herzurichten. Im Rathaus sei bereits darüber nachgedacht worden, einen neuen Pflasterbelag aufzubringen. "Die Unterhaltung wäre bestimmt billiger."

Aber dafür fehle das Geld im Stadtsäckel. Denn mit dem Pflaster allein sei es nicht getan. Vorher müsse man wissen "wie es darunter aussieht." Im Klartext heißt das auch zu prüfen, ob neue Leitungen und Entwässerungen erforderlich sind.

Letztlich wäre mit dem ausgewechselten Pflaster auch die gesamte "Möblierung" von Bänken über Müllbehälter bis zum Grünschmuck und Infotafeln zu erneuern.