Sinsheim. (red) In der Silvesternacht ließen es die Sinsheimer krachen wie schon lange nicht mehr. "So viel Feuerwerk hat es noch selten gegeben", berichtete ein langjähriger Beobachter, der vom Stiftsbuckel einen weiten Blick über die Stadt hat. Auch in den anderen Kraichgaugemeinden wurde offenbar heftig geballert - und zwar zunehmend mit hochwertigen Lichtkaskaden, wie übereinstimmend beobachtet wurde. Aus den Hinterlassenschaften, die gestern vormittag an den Straßenrändern zu finden waren, ließ sich dann ebenfalls herauslesen, dass sich die Menschen diese Silvesternacht einiges hatten kosten lassen: Aufwendige Batterien mit mehreren Pyroeffekten und Großraketen fielen in den Überbleibseln deutlich auf. An den Bergen von Raketen-Resten ließ sich dann ableiten, wo sich das Feiervolk besonders geballt getroffen hatte - zum Beispiel am Kreisel vor der Berufsschule, am Eingang zur Zentrumspassage, vor der Volksbank und in der Bahnhofstraße. Stadtgespräch bei Feuerwerks-Freunden war ein asiatischer Imbiss, dessen Besitzer regelmäßig sein exotisches Ketten-Feuerwerk aus Thailand bezieht. Erfreulich bei all dem massiven Einsatz von Pyro-Technik: Kein einziger nennenswerter Unfall wurde gemeldet.

Auch für die Feuerwehren war der Jahreswechsel verhältnismäßig ruhig. Lediglich in Angelbachtal und Sinsheim hatten Feuerwerkskörper Feueralarme ausgelöst, die sich zum Glück als rauchende Böller entpuppten. Die Wehrleute waren gegen 1 Uhr zu einem vermeintlichen Dachstuhlbrand in der Michelfelder Bergstraße gerufen worden, hier hatte ein rauchender Silvesterkracher für Aufregung gesorgt. In Sinsheim wurde um 2 Uhr die Feuerwehr in die Neulandstraße gerufen. Hier hatte sich die Meldung über einen Vollbrand einer Wohnung zum Glück als Irrtum erwiesen, die alarmierten Löschkräfte konnten noch auf der Anfahrt umkehren.

Aus dem Treiben ziemlich heraus hielten sich in diesem Jahr die meisten Wirtshäuser: Scheune, Quints und Co. hatten ab dem frühen Abend dicht; Partys gab es etwa im "Schmitts" am Bahnhof oder im "Gardens"; vereinzelte Restaurants, etwa die "Linde", hatten Silvesterkarten und Menüs. Aber auch Lindenwirt Helmut Wurzer schloss gegen 23 Uhr die Tür zu. Als aktiv bis zur letzten Minute zeigte sich Oberbürgermeister Jörg Albrecht, der gleich an mehreren Stationen und sogar radelnd gesichtet wurde.

Tagsüber waren die Innenstadtgeschäfte - überwiegend hatte der Handel bis 14 Uhr geöffnet - noch einmal überdurchschnittlich frequentiert. Warteschlangen und Gedränge - vom Postamt bis zum Supermarkt, wie am Jahreswechsel 2012 der Fall - blieben aber aus.

Gestern herrschte dann Kehraus-Stimmung in Sinsheim. Bis zum späten Neujahrvormittag wirkte die Innenstadt wie ausgestorben. Auch die Kehrfahrzeuge und Aufräumtrupps der Stadtwerke ließen es eher gemütlich angehen.Es gab Momente in der Bahnhofstraße, als tatsächlich kein Mensch zu sehen war.

An die übliche Betriebsamkeit erinnerte nur eine Stadtführung des Stadt- und Freiheitsmuseums, beginnend an der Freiheitssäule mit einer überaus stattlichen Teilnehmerzahl.