An der Eppinger Hellbergschule werden die ersten Praxismonate in der Gemeinschaftsschule als ein Erfolg bewertet, der die Erwartungen übertrifft. In Gruppen wird intensiv gearbeitet. Foto: Brötzmann

Von Detlef Brötzmann

Eppingen. "Das ist über unseren Erwartungen", sagt Ayleen Bauer mit strahlendem Gesicht. Sie nennt sich jetzt nicht mehr Klassenlehrerin, sondern Lernbegleiterin. Auch sonst ist der Wandel der Hellbergschule zur Gemeinschaftsschule deutlich sichtbar. Die Klassen wirken nicht mehr wie Klassenräume und die Schüler werden im Unterricht von zwei Fachkräften betreut. Alles sieht eher aus wie in einer "Bildungswerkstatt", in der in Gruppen intensiv gearbeitet wird.

Computer auf den Tischen, Arbeitsblätter und Stift in der Hand und am Rand vor der Tafel läuft gerade am runden Tisch eine Besprechung mit einigen Schülern, die sich vom Lehrer einen neue Informationen holen. In einem anderen Zimmer wird in unterschiedlichen Disziplinen gearbeitet: Mathematik, Deutsch und Bastelarbeiten. Schildchen an den Arbeitsplätzen signalisieren in den Ampelfarben "Ich komme allein zurecht", "Ich brauche Hilfe" oder "ich bin fertig".

Die Schüler erarbeiten sich ein individuelles Leistungsniveau. Das Basiswissen ist für alle das Pflichtprogramm. Darauf wird das erweiterte Wissen aufgebaut. Und wer das meistert, versucht sich am Profiwissen, das den Lernstoff des Gymnasiums beinhaltet.

Neben den ständigen vier Klassenlehrern sind punktuell zwei weitere Lehrer unterstützend mit in der Gruppe. Der Leistungserfolg der Schüler wird permanent dokumentiert und den Eltern zur Kenntnis gegeben. Dadurch bekommen die Eltern einen Überblick zum Lernerfolg ihres Kindes.

Eine Befürchtung der Lehrer hat sich nicht bestätigt: Obwohl sich die Kinder gegenseitig bei den Aufgaben helfen, wird bei Tests nicht abgeschrieben. Die Schüler vergleichen sich nicht mit den Anderen, sondern wollen bezüglich des Leistungsstandes wissen: "Wo bin ich". Trotz des Hin- und Herlaufens im Klassenzimmer und einer intensiven Kommunikation gibt es nicht viel mehr Lärm. "Flüsterpavillon" nennt Schulleiter Günther Weigel inzwischen das Haus Nummer sechs, in dem die 86 Gemeinschaftsschüler in vier Räumen untergebracht sind.

OB Klaus Holaschke zeigt sich beim Besuch in der Hellbergschule überrascht: "Der erste Eindruck begeistert mich." Die Schüler gestalten den Unterricht mit. Von Lehrerseite wird der Computer als wichtiges Hilfsmittel im Unterricht angesehen. Lernprogramme unterstützen das vergleichsweise entspannte Büffeln, und bei der neuen Arbeitsform gefällt der konkrete Umgang mit den Kindern. "Man bekommt dabei ein engeres Verhältnis zu den Kindern", berichtet eine Lehrerin. Problemschüler aus der Grundschule hätten einen riesigen Sprung gemacht. Und eine Beratungslehrerin stellt fest, dass sie bei der Unterrichtsform Gemeinschaftsschule weniger helfend tätig sein muss.

Die Stärken der Kinder werden bei der neuen Schulform besser genutzt. Wenn man Freude am Lernen hat, ist ein Schritt zurück im Leistungsniveau auch nicht so schmerzhaft. Auch von Elternseite kommen positive Signale bei den Lehrern an. Die Eltern sind durchweg positiv überrascht und bestätigen, dass ihre Kinder gerne in die Schule gehen. "Dennoch sind wir keine Spaßschule", wird dieser Aussage gleich hinzugefügt, um Missverständnissen vorzubeugen.

Die derzeitigen fünften Klassen der Gemeinschaftsschule bleiben bis zur Klasse zehn in den jetzigen Räumen, bestätigt Schulleiter Günther Weigel. Die Nachfolgeklassen des kommenden Schuljahres sollen im "Haus Nummer 3" ihr Domizil erhalten.