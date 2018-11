Sinsheim. (kel) Zehn Minuten nach 15 Uhr standen gestern die letzten vor dem Amtszimmer von Oberbürgermeister Jörg Albrecht - und zwar gleich in Familienstärke. Damit fand die erste Bürgersprechstunde eines Sinsheimer Stadtoberhaupts ihren Abschluss - besser: ihren vorläufigen Abschluss. "Wir haben jetzt eine Menge Arbeit vor uns", winkte Dezernatsleiter Tobias Schutz mit einem Stapel von Zetteln mit Kurzprotokollen. Denn jeder, der in den vergangenen drei Stunden bei der Verwaltungsspitze vorgesprochen hatte, wird eine Antwort bekommen. Das ist fest gesprochen. Und noch etwas ist zugesagt: Diese Sprechstunde wird nicht die letzte sein. Denn der Bedarf für eine direkte Zwiesprache mit den kommunalen Entscheidern ist unbestritten vorhanden.

Der OB war gestern ziemlich aufgekratzt. Aber nicht etwa, weil er sich stundenlang nörglerischen oder unsachlichen Vorwürfen zur Stadtpolitik ausgesetzt sah, sondern weil die Premieren-Veranstaltung eine "Super-Resonanz" (Albrecht) gefunden hatte - und zwar offenbar nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ: "Die Anliegen wurden sachlich und konstruktiv vorgebracht", zog er Bilanz. Tobias Schutz pflichtete bei: "Wir in der Verwaltung sind ja manchmal etwas betriebsblind. Da können Anregungen aus der Bürgerschaft sehr nützlich sein." Manchen Vorschlag werde man deshalb schnell umsetzen können.

Beispielsweise das Problem mit den am Wochenende verriegelten Zufahrtstoren zum Friedhof. Bei einem Notfall kamen die Rettungskräften nur unter Mühen an den Einsatzort. Jetzt sollen dort Poller installiert werden, die sich mit einem Schraubenschlüssel, wie ihn jeder Rettungswagen an Bord hat, schnell demontieren lassen.

Dass Handlungsbedarf wegen des Verkehrslärms in Wohngebieten besteht, bekamen Albrecht und Schutz wiederholt zu hören. Oft werde zu schnell gefahren, beklagen Anlieger. Und oft falsch und verkehrsbehindernd geparkt. Die Stadt will jetzt genauer hinschauen, wiewohl klar ist, dass Kontrollen ohne Sanktionen wenig bringen werden.

Ein Besucher hatte sich intensiv Gedanken über die Ausgestaltung der Uferseiten am Elsenzbogen gemacht, andere sprachen die Stadthallen-Problematik an. Laub auf den Gehwegen und der Zustand der Grünanlagen waren ebenfalls Themen. Klagen gab es wegen der Preisgestaltung der Fernwärmetarife - allerdings fällt dies nicht in die Zuständigkeit der Kommune, sondern ist Sache der AVR.

Nach drei Stunden, als sich das Vorzimmer im vierten Stock des Rathauses geleert hatte, atmeten Albrecht und Schutz erst einmal kräftig durch: "So haben wir uns die Bürgersprechstunde gewünscht". Noch zweimal wird es in diesem Jahr ein derartiges Angebot geben, nämlich am 4. Oktober und 29. November. Und vielleicht wird dann die Sprechzeit den Berufstätigen zuliebe auch etwas weiter in die Abendstunden verschoben. Denn auch dieser Wunsch war vorgetragen worden.