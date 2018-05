Sinsheim. (wok/hh) Die Kirche buchstäblich im Dorf lassen will der evangelische Landesbischof Dr. Ulrich Fischer. Dies betonte er bei einem Empfang aus Anlass der Visitation des Kirchenbezirks Kraichgau am Freitag im Gemeindehaus in der Werderstraße. "Doch das allein wird für die Zukunft der Kirche nicht reichen", schränkte der Kirchenmann aus Karlsruhe vor zahlreichen Gästen ein. An einen Verkauf von Kirchen sei zwar nicht gedacht, aber die Lebensorientierung der Menschen wandle sich auch im ländlichen Raum und darauf gelte es zu reagieren. "Die Kirche muss den weiten Raum als einen Gestaltungsraum ihrer Arbeit entdecken", so Dr. Fischer.

Damit spielte der Landesbischof auch auf das Motto er Visitation an, das so lautet: "Du stellst meine Füße auf weiten Raum". Dieses Wort aus dem 31. Psalm atme für ihn den Duft der Freiheit, wie wohl er auch erkenne, dass dies vielen Menschen Angst mache vor Fremdem, Überforderung oder vor dem Ungewissen. "Für mich aber malt dieses Wort das Bild der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes." Gott nämlich könne uns befreien aus unserer Not, so dass wir unser Leben wie einen weiten Raum der Freiheit erlebten, "wie einen Schutzraum", so der Kirchenmann.

Zwar müsse die Kirche im Dorf bleiben, das bedeute, ganz bei den Menschen. Trotzdem müsse man nach vorne schauen. "Die Ausdünnung des ländlichen Raums wird voranschreiten." Die Konzentration auf die Ortsgemeinde werde zunehmend der Konzentration auf die regionale Orientierung weichen. Nach seiner Einschätzung werde es "mit Sicherheit" in den nächsten zehn Jahren und in den Jahren danach "mit großer Wahrscheinlichkeit" keine Pfarrstellenkürzung in großem Stil geben.

Mit Sorge betrachte man allerdings die finanziellen Nöte in die immer mehr Gemeinden der Landeskirche geraten. Vor allem wegen der Probleme mit dem Gebäudebestand. "Da wird es in den nächsten Jahrzehnten zu Konzentrationsprozessen unter regionalen Gesichtspunkten kommen", führte Bischof Dr. Fischer aus. Man müsse also den weiten Raum neu gestalten. Man solle die Konzentrationsentwicklung hin zu einer Kirche weithin ausstrahlender lebendiger geistlicher Orte nicht als ein Sparprogramm begreifen, sondern als eine Haltung bereichernder Selbstbegrenzung sehen.

Zuvor hatte Dekan Hans Scheffel als Chef des Kirchenbezirks Kraichgau in seiner Begrüßung die Visitation als "Chance zum Nachdenken über den Auftrag der Kirche im ländlichen Raum" bezeichnet. Man müsse erfolgreiche Projekte der Gemeindearbeit bewahren und weiter entwickeln, gleichzeitig müssten gemeinsame Aktionen in regionaler Zusammenarbeit gefördert werden.

Grußworte sprachen auch Dekan Otto Friedrich vom Nachbarbezirk Heilbronn und Erster Landesbeamter Joachim Bauer, der den Rhein-Neckar-Kreis ausführlich vorstellte. Musikalisch umrahmt wurde der Empfang von Werner Freiberger und Annika Brenner.