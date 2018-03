Sinsheim. (hh) Mit einem Gottesdienst in der voll besetzten Elsenzhalle feierten viele Besucher am Sonntag das erste Festival im evangelischen Kirchenbezirk Kraichgau gemeinsam. Vor dem Gottesdienst stimmten die Bezirksband "The Churchies", der Gospelchor Sinsheim und der Bezirksbläserkreis unter der Leitung von Bezirkskantor Werner Freiberger die Gäste musikalisch ein.

Dekan Hans Scheffel freute sich über den guten Besuch und die festlich mit den Fahnen der Kraichgauorte geschmückte Halle. In dem großen Zuspruch sah er einen weiteren Beweis dafür, dass die Fusion der ehemaligen Kirchenbezirke Eppingen- Bad Rappenau und Sinsheim mit ihren 46 Gemeinden gelungen ist.

Passend zum Motto des Gottesdienstes "Das Fest geht weiter!" stimmten die Besucher in den Choral ein "Wir feiern ein Fest" und auch im Psalmgebet mit Psalm 118 in einer modernen Übertragung war davon die Rede, dass Gott dafür sorgt, dass die Menschen sich freuen können und Feste feiern. Zwei Frauen in der Tracht zur Zeit der biblischen Geschichte führten mit heiteren Bemer-kungen in die bekannte Erzählung von der Hochzeit zu Kanaan ein.

Der Landesbischof der Badischen Landeskirche Dr. Ulrich Fischer betonte in seiner Predigt zu Johannes 2, dass die Geschichte in der Bibel erzählt wird, um Glauben zu stärken. Er erinnerte an einen Satz von Hieronimus, der einem Zweifler an der Wahrheit der Erzählung, die von der Verwandlung von Wasser in Wein handelt, geantwortet hat: "Wir trinken heute noch davon." Im Leben der Christen sei der Wandel vom Mangel zur Fülle auch heute möglich. Im neuen Kirchenbezirk seien regionale Probleme aufgegriffen und durch gemeinsame Glaubenswege gelöst worden.

Im Alltäglichen könne Neues entstehen, nicht automatisch, sondern durch Gottes Geist und den gemeinsamen Einsatz von vielen Mitarbeitern. So kann in Gottesdiensten durch ansprechende Formen und neue Gedanken, durch lebensnahe Lieder und auf Jesus ausgerichtete Texte ein Wandel herbeigeführt werden.

Die Gemeinde kann im Gebet darum bitten, dass "Jesus als Meister des Festes" Wandel gelingen lässt. Danach feierte man gemeinsam Abendmahl. Eine Kollekte wurde für die Kinder- und Jugendarbeit des Kirchenbezirks eingesammelt. (Wir berichten noch.)