Die Turn- und Festhalle soll saniert werden. Die Wünsche der Vereine sollen in die Planungen einfließen - so weit machbar. Foto: Barth

Reichartshausen. (cba) Bevor die veranschlagten rund zwei Millionen Euro in die Sanierung der Turn- und Festhalle fließen, soll geprüft werden, ob mit dem Projekt möglichst jedem gerecht werden kann. Es handelt sich immerhin um das größte Bauprojekt der Gemeinde seit Jahrzehnten.

In einem Workshop, bei dem die Vereine - also die vorwiegenden Nutzer der Halle - eingeladen waren, wurde die Planung detailliert durchgekaut. Das Resultat des Treffens, eine Liste mit Änderungswünschen, stellte Bürgermeister Otto Eckert nun dem Gemeinderat vor.

So soll nun geprüft werden, ob die geplanten Außenfenster rechter Hand des Eingangs auch senkrecht angeordnet werden können und ob die geplante Trennwand zum Tischlager unbedingt notwendig ist. Vorgeschlagen wurde, das Stuhllager eventuell auch in das Foyer zu verlegen, da so weiterer Lagerraum im bestehenden Stuhllager entstehen würde.

Auch eine weitere Kühlzelle im Bereich des Ausschanks wünschten sich die Vereinsvertreter, zudem einen separaten Eingang zur Küche. Angeregt wurde, die hinteren Tore im bestehenden Geräteraum durch Sektionaltore zu ersetzten. Für die Hallendecke hatten die Vereinsvertreter andere Vorstellungen. Wichtig war ihnen zudem die Barrierefreiheit der Bühne. Um diese zu gewährleisten, könne man einen Lift installieren.

Eine Hallenuhr mit Zeitmessung und Spielstandsanzeige soll außerdem angebracht werden, geht es nach Vorstellungen der Vereine. Um den neuen Proberaum auf der Empore heller zu gestalten, wünschten sich die Workshopteilnehmer weitere Fenster oder eine zusätzliche Tür.

Nun soll nach der Sommerpause in Kooperation mit dem Planer der Halle, Gemeinderat Heinz Zimmermann, geprüft werden, welche Änderungswünsche umsetzbar sind. "Was möglich ist, wird berücksichtigt, alles werden wir aber wohl nicht realisieren können", so Otto Eckert.