Sinsheim/Eppingen/Bad Rappenau. (end) Die Apfelernte fällt in diesem Jahr im Kraichgau sehr unterschiedlich aus. Wetterkapriolen sorgen offenbar dafür, dass es in diesem Jahr weniger Äpfel von Streuobstwiesen geben wird. Das Statistische Landesamt in Stuttgart rechnet insgesamt mit einer um 15 Prozent geringeren Ernte als in früheren Jahren.

In Nordbaden hat der späte Frost zwischen April und Mai den Fruchtansatz geschädigt. In der Bodenseeregion litten die Apfelbäume im Juni und Juli teilweise unter heftigen Gewittern mit Hagelschlag. Und im Kraichgau haben mitunter nur wenige Höhenmeter oder geschützte Lagen darüber entschieden, ob der Frost den Blüten zusetzt oder ob man mit einem blauen Auge davongekommen ist.

Zwischen Sinsheim, Eppingen, Bad Rappenau bis Wiesloch gibt es kein einheitliches Bild, wie die Apfelernte in diesem Jahr ausfällt. Vielfach muss wie bei den Kirschen und Zwetschgen mit einem Totalausfall gerechnet werden. Auf Streuobstwiesen in Nachbargemeinden brechen bereits die Bäume unter der Last der Früchte zusammen, berichtet Gerhard Geiss vom Kraichgau Raiffeisenzentrum Meckesheim. Er koordiniert die Obstannahme der Genossenschaft für die Filialen in Eppingen, Bonfeld, Meckesheim, Sinsheim, Hüffenhardt, Kürnbach und Neidenstein, damit die Äpfel der Region zu "leckerem Saft von hier" verarbeitet werden können. Dies erledigen allerdings die Vertragskeltereien wie Falter, Dietz, Jacobi und Kumpf; sie bringen den Natursaft auf den Markt.

2011: 3500 Tonnen Äpfel erfasst

"Wir rechnen mit einem durchwachsenem Erntejahr", meint Gerhard Geiss, "vielleicht sogar bis zu 30 Prozent weniger als 2011." Im letzten Jahr sind bei den genannten Filialen des Kraichgau-Raiffeisenzentrums in der gesamten Kampagne zusammen 3500 Tonnen Saft- und Mostäpfel angeliefert worden. Doch die ersten Prognosen könnten durch Wetterkapriolen auch über den Haufen geworfen werden, warnt der Fachmann vor zu frühen Spekulationen.

"In einem unterdurchschnittlichen Jahr haben wir eine Menge von 500 bis 2000 Tonnen, aber auch 5000 Tonnen sind keine Seltenheit", sagt Gerhard Geiss. Ausschließlich nur im Raiffeisenmarkt Meckesheim werden Birnen zur Saftherstellung angenommen - "das aber nur auf Nachfrage und an zwei Erfassungstagen", erklärt Geiss. Hintergrund: Die Birnen verderben sehr schnell und müssen umgehend bei den Mostereien verarbeitet werden.

Die Kulturlandschaft Kraichgau ist reich an Streuobstwiesen. Da gehört es zur Tradition, dass die Früchte der Natur auch verarbeitet werden. Früher dienten sie hauptsächlich der Mosterzeugung - doch der Apfelwein mit einem Alkoholgehalt zwischen 5,5 und sieben Prozent hat als Vespertrunk an Bedeutung verloren. Ursprünglich sind die Streuobstwiesen in erster Linie für die Ernährung und Vitaminversorgung der Bevölkerung angelegt worden - heute wird Obst nur noch in besonders begünstigten Regionen wie dem Kraichgau, der Bodenseeregion oder am Oberrhein intensiv angebaut; im Übrigen dient es der Selbstversorgung.

Die Raiffeisengenossenschaft Kraichá †gau hat aus der Not eine Tugend gemacht: Hauptsächlich nutzen die Kunden das Obst für ihr so genanntes "Saftkonto". Hier erhält der Lieferant eine Gutschrift, die nachher beim Kauf von Obstsäften und Fruchtnektaren in den Raiffeisenmärkten verrechnet wird. Es ist aber ebenso möglich, das Obst gegen Bezahlung abzuliefern. "Ob sich das lohnt, muss jeder für sich selbst entscheiden", sagt Geiss. Denn je nach Auszahlung der Mostereien und dem regionalen Obstangebot erhält man zwischen vier und zehn Euro je 100 Kilogramm abgelieferter Äpfel, "da darf man die Arbeit mit dem Aufsammeln aber nicht rechnen", wiegelt Gerhard Geiss ab.

100 Kilo ergeben 60 Liter Saft

Für dieses Jahr ist noch kein Marktpreis ausgehandelt worden, das legen die Mostereien zusammen frühestens Ende August mit dem Raiffeisenzentrum fest. Der Großteil der Kunden in den sieben Annahmestellen bevorzugt die Möglichkeit des Saftkontingents - also der Gutschrift. Übrigens rechnet man mit einer Ausbeute von rund 60 Liter Saft je 100 Kilogramm Äpfel.

Die genannten Mostereien, mit denen das Kraichgau-Raiffeisenzentrum seit Jahren zusammenarbeitet, garantieren die ausschließliche Verwendung von heimischem Obst, während bekanntermaßen "Discountsäfte" vielfach aus Obstsaftkonzentrat hergestellt werden - und das kommt mittlerweile aus China, Argentinien und Brasilien.

Der "Apfelsaft von hier" ist zwar einige Cent teurer als die Angebote bei den Discountern, "aber die Qualität steht in einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis", wirbt Gerhard Geiss für den leckeren Durstlöscher aus der Region. "Wir bekommen qualitativ hochwertiges Obst von den Streuobstwiesen - das ist auch ungespritzt."

Eine Alternative zur Obstabgabe beim Raiffeisenzentrum bieten verschiedene kleine Süßmoster und Brennereien im Kraichgau. Hier kann man sich gegen relativ geringes Geld Apfelsaft für den Most pressen lassen. Immer beliebter wird die Variante des Saftangebots - nämlich das "Bag-in-Box-Verfahren". Hier kann man seine eigenen Äpfel (mindestens 100 Kilogramm) anliefern und erhält dann auch seinen eigenen Apfelsaft - pasteurisiert und gefiltert in 5-Liter-Behältern. Der "eigene Saft" ist ungeöffnet bis zu 18 Monate haltbar, angebrochen im Kühlschrank gut drei Wochen. Je nach Anbieter kostet dann der leckere Saft von der eigenen Obstwiese zwischen 60 und 75 Cent pro Liter.