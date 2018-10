Von Martin Weis

Sinsheim. Wenn es ein weiteres Jahr länger unbewacht im Dornröschenschlaf vor sich hin dämmert, könnte sich die Stadt als Eigentümerin des Hallenbades Probleme schaffen. Ums schlichte Bad, das kurz vor der Eröffnung der Freibadsaison 2012 endgültig seine Pforten schloss, nimmt die Lust auf Graffitis und Verewigungen mit Sinnsprüchen oder hirnlosen Botschaften zu. Sie "zieren" außen die Riesenfenster an der Nordseite, wurden gesprüht oder mit dickem Filzstift geschrieben.

Nachdem die Minigolfanlage samt Kiosk hinter dem Hallengebäude im vergangenen Jahr geschliffen worden ist und die Deutsche Bahn AG das dichte Buschwerk am Bahndamm vor einigen Wochen radikal bis auf Reststümpfe im Boden zusammengesägt hatte, ist es kein Problem mehr, ins städtische Grundstück zu gelangen. Zumal auch der Maschendrahtzaun am Fuß des Bahndamms beim Kappen des Buschwerks erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde und im Wortsinne "am Boden liegt."

Zur Schmuse- und Schmierecke im Norden des Bades, die von der Straße "Am Ilvesbach" nicht einzusehen ist, gelangt man einfach,: Ein geplättelter Weg neben der Eingangstreppe führt ums Gebäude. Der Treff direkt hinter den Nordfenstern des Bades ist vor Blicken von Passanten auf der Straße geschützt, dank mehr als mannshohem dichtem Gebüsch. Ob der Blick auf Startblöcke, Sprungturm und stählerne Haut des Beckens die Faszination des Treffpunkts ausmacht, darüber kann spekuliert werden.

Von Vandalismus am Hallenbad zu sprechen ist eine Übertreibung. Scherben und Müll halten sich in sichtbaren Grenzen. Ins Gewicht fallen wird fürs noch städtische Eigentum sicher nicht, dass Glasflächen wie Isolierplatten auf gesamter Breite auf der Sprungturmseite bemalt und wild bekritzelt wurden. Das Schicksal des Hallenbades ist längst besiegelt: Es wird abgerissen. Über den Zeitpunkt werden Stadtverwaltung und Gemeinderat mit ziemlicher Sicherheit noch in diesem Jahr entscheiden.

Stadtoberhaupt Jörg Albrecht ließ die RNZ wissen, dass eine "grobe Konzeption" für das Areal ums Hallenbad, das auch frühere Minigolfanlage und Parkplätze einschließt, derzeit erarbeitet werde und bis April den Stadträten vorliegen werde.

Beim Konzept geht es auch darum, dass die geplante Verlegung des Freibad- Eingangs Richtung Westen mit in die Pläne aufgenommen wird. Vor diesem Hintergrund seien "große Sicherungsmaßnahmen" um das Hallenbadgelände nicht vorgesehen. Ein neuer Zaun verschlinge "immense Kosten."

Welche bauliche Nutzung auf dieser Teilfläche "in zentraler Ortslage" zum Zuge kommen soll, darüber werde im Gemeinderat "noch im Jahr 2013" beraten und entschieden. Wer vom "Filetstück" in Sinsheim spreche, sollte aber auch daran denken, dass es Nachteile gibt: Die unmittelbare Nähe zum Bahndamm mit beträchtlichem Zugverkehr.

Laut Stadtoberhaupt Albrecht gibt es derzeit keine aktuellen Interessenten. Es seien verschiedene Lösungen möglich. Wichtig fürs Rathau sei, "dass sie uns städtebaulich ein Stück voran bringt."