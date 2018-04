Von Wolfgang Kächele

Sinsheim. Er setzt ganz auf die Regionalisierung in den Kirchenbezirken. "So wie es im Kraichgau sehr gut praktiziert wird." Der evangelische Landesbischof Dr. Ulrich Fischer aus Karlsruhe stand am Rande der Visitation des Evangelischen Kirchenbezirks Kraichgau an diesem Wochenende der RNZ zu einem Interview zu aktuellen Themen der Kirche zur Verfügung.

Herr Bischof, welchen Eindruck haben Sie vom Kirchenbezirk Kraichgau nach etwa zwei Tagen der Visitation?

Einen sehr guten Eindruck. Von den alten Grenzen zwischen den ehemals selbstständigen Kirchenbezirken Sinsheim und Eppingen/Bad Rappenau ist nichts mehr spürbar. Was hier vollbracht wurde, ist eine großartige Leistung.

Welche Themen sind für Sie in den nächsten zehn Jahren für das Dekanat Kraichgau relevant?

Es gilt in den Gemeinden präsent zu bleiben, aber regional zu denken und zu handeln. Das wird nicht einfach, ohne aus den Dörfern quasi auszuwandern. Aber hier geht das schon sehr gut. Nur so können wir die personellen und finanziellen Ressourcen optimal nutzen. Es wird wahrscheinlich auch bald die Budgethoheit für die Kirchenbezirke geben. Das wird die Leitung eines Kirchenbezirks verändern. Doch so orientieren wir uns stärker an den Bedürfnissen der Bezirke.

Im Kraichgau spielt die Ökumene eine sehr große Rolle. Wie sehen Sie das?

Diese Bemühungen sind für den Kraichgau typisch, man liegt hier innerhalb der deutschen Szene weit vorne. Man beneidet die Kraichgauer wie die Badener überhaupt anderswo um den entspannten Umgang zwischen den Konfessionen. Das kann man nicht mehr zurückdrehen.

Der Kirchenbezirk Kraichgau wurde bereits in vier Regionen eingeteilt, um Engpässe jeder Art auffangen zu können. Ist das ein taugliches Mittel?



Ja auf jeden Fall. Alle Bezirke im ländlichen Raum denken und handeln so. Die Regionalisierung ist wichtig, weil sie der Lebenswelt der Menschen entspricht. Man kann doch viele Dinge zusammen mit anderen Gemeinden machen, es muss doch nicht jeder für sich extra verfahren.

In letzter Zeit wird viel über die kirchlichen Gebäude gesprochen. Können Sie sich vorstellen, einmal sogar eine Kirche zu veräußern?



Das ist kein Thema. Allerdings muss mancherorts über Gemeindehäuser und Pfarrhäuser geredet werden, welche die Gemeinden mitunter stark belasten. Man kann mit viel Fantasie z.B. Gemeindehäuser auch in Kirchen integrieren. Es gibt schon Beispiele dafür.

Kirche auch im Kraichgau befindet sich in einem Rationalisierungsprozess. Ist das eher nützlich oder gar schädlich?



Gegen den Begriff Rationalisierung wehre ich mich vehement. Es gibt in der Landeskirche bis 2020 keinerlei Sparzwang. Es gibt keine Pläne für Stellenstreichungen. Aber wir müssen jetzt schon für die Zeit nach 2020 vorsorgen. Dafür müssen wir lernen, in größeren Zusammenhängen zu denken.