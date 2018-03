An der Linde vor der Aussegnungshalle in Berwangen könnte sich der Gemeinderat die Urnenstelen vorstellen oder anstelle des Grabes (links unten), das demnächst abgeräumt wird. Foto: Schmiedl

Von Ines Schmiedl

Kirchardt. Mit den Friedhöfen in Kirchardt und in den Teilgemeinden befasste sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung intensiver. Zum einen hat der Zahn der Zeit ziemlich an den Glockentürmen in Kirchardt und Bockschaft genagt. Zum anderen wollen auch die Teilorte Urnenstelen auf ihren Friedhöfen aufstellen, um einer zeitgemäßen Bestattungsform Raum zu geben.

Den maroden Glockenturm auf dem Kirchardter Friedhof erneuern zu lassen ist gar nicht so einfach, das wissen Bürgermeister Rudi Kübler und Bauamtsleiter Michael Baumgartner spätestens nach dem Rücklauf der Ausschreibung. Von vier örtlichen Holzbaubetrieben hat nur die Firma Dietz Holzbau ein Angebot abgegeben. Auch die Karlsruher Glockengießerei, die seither mit den Wartungsarbeiten betraut ist, hat sich an der Ausschreibung beteiligt.

Nach dem einstimmigen Willen des Gemeinderates werden diese beiden Firmen nun gemeinsam für die Erneuerung sorgen. Die Holzarbeiten soll der örtliche Handwerksbetrieb erledigen, zumal die Firma für die Demontage des alten Turms und die Montage des neuen Turms das günstigere Angebot (rund 22.500 Euro) abgegeben hat. Die Arbeiten für die Glocke soll die Firma aus Karlsruhe übernehmen. Alles in allem kostet das Bauwerk, das künftig aus Lärchenholz sein wird, knapp 37.000 Euro. Die Gemeinde stellt einen Zuschussantrag, um Fördermittel aus dem Ausgleichsstück zu erhalten.

Der Glockenturm im Teilort Bockschaft ist zwar nicht so marode, lediglich einer der beiden Balken ist hohl. Die Verwaltung hat jetzt aber dem Gemeinderat mitgeteilt, dass sich der Turm etwas zur Seite geneigt hat, weshalb man Bedenken wegen der Standfestigkeit habe. Da man dies aber erst vor wenigen Tagen bemerkt hat, werde die Verwaltung bis zur nächsten Sitzung die Kosten ermitteln und Lösungsmöglichkeiten erarbeiten.

Die Urnenstelen auf dem Kirchardter Friedhof haben sich bewährt. Der Ortschaftsrat von Bockschaft ist jetzt an die Gemeinde herangetreten und möchte drei solcher Stelen im Teilort auf dem Friedhof aufstellen lassen, nämlich eine Dreier- und zwei Zweierstelen. Als Platz käme ein größerer Buchsbaum infrage, um den herum die Urnenstelen aufgestellt werden könnten. Die rund 7000 Euro für eine solche Maßnahme sind zwar nicht im Haushalt eingestellt, aber das Geld werde man schon zusammenbekommen, so Bürgermeister Kübler. Für Bockschaft wurde dem Bau von drei Stelen zugestimmt.

Für den Friedhof im Teilort Berwangen wurde ebenfalls über einen Platz für die Urnenstelen diskutiert. Diesen könne man sich direkt vor der Aussegnungshalle bei der Linde vorstellen oder etwas weiter hinten an einer Stelle, an der jetzt noch ein Grab ist, das demnächst geräumt werde soll.

Vorstellbar wäre dort auch eine Urnenwand. Bei der Linde sei man sich derzeit nicht sicher, ob sie gefällt werden müsse, weil sie teilweise hohl ist. Erst wenn geklärt ist, ob der Baum stehen bleiben kann oder gefällt werden muss, wollen die Räte über die Urnenstelen in Berwangen beschließen.