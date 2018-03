Sinsheim. (cba) Sommerzeit ist Kinozeit. Derzeit jedenfalls herrscht Hochbetrieb in renovierten Citydome. Ende August sollen Ferien, Urlaubsstimmung und Hochsommergefühle zudem mit bester Unterhaltung unter freiem Himmel gekrönt werden: "Das Kino Open Air". Viel Neues gibt es aus dem Sinsheimer "Lichtspieltheater" zu berichten seit Abschluss der Umbauarbeiten. So hat nun Frank Krause, langjähriger Mitarbeiter des Citydomes, das Zepter als Theaterleiter übernommen, nachdem Vorgänger Hansdieter Gehres den Ruhestand antrat. Das gesamte Personal präsentiert sich nun einheitlich in leuchtendem Rot, ins Kino soll nun noch mehr Pepp.

Ein besonders attraktives Novum ist zudem das Sommerkino, das erstmals auf dem Burgplatz stattfinden soll. Dafür haben die Betreiber eigens eine hochwertige Soundanlage geordert. Auf einer neun Meter breiten und fünf Meter hohen Leinwand soll eine Auswahl begehrter Streifen laufen. Der Grund, warum mit den Ereignis bis Ende August, wenn sich der Sommer schon wieder bald verabschiedet, gewartet wird, ist einleuchtend: "Weil es da schon eine Stunde früher dunkel wird als jetzt", so Geschäftsführer Alfred Speiser.

500 Gäste sollen Platz finden auf dem Burgplatz, wenn der Nachthimmel zum Kinosaal wird. "Die Vorstellungen laufen bei jedem Wetter, außer bei Sturm und Regen", versichert Alfred Speiser. Falls sie trotzdem verhagelt werden, soll ins Trockene, also ins bewährte Citydome ausgewichen werden.

Der Vorverkauf für das "Open Air" läuft bereits. Allerdings soll das Kontingent mit den Kapazitäten "indoor" kompatibel sein. Es werden also nur begrenzt Karten verkauft, so dass bei Schlechtwetter auch alle in den Saal passen. Der Rest wird über die Abendkasse verkauft. Die Vorführungen sollen bei Anbruch der Dunkelheit beginnen, also gegen 21 Uhr. Umrahmt werden sie von angeheuertem "Catering"-Service.

Das Programm: 29. August "Lone Ranger", 30. August "Der Schlussmacher", 31. August "Django Unchained", 1. September "Ich - einfach unverbesserlich 2", 2. September "Der große Gatsby", 3. September "Nachtzug nach Lissabon".