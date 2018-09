Bad Rappenau. (rnz) An allen Ecken und Enden in der Kurstadt wird derzeit gereinigt und gepflanzt. Bad Rappenau richtet sich auf den Sommer ein, der wie es aussieht mit Sonne und hohen Temperaturen kommt.

Unter anderem wurden am vergangenen Donnerstag die Algen auf dem Kursee gemäht. Dazu war zum zweiten Mal nach 2013 ein Mähboot im Einsatz. Einige schaulustige Passanten hatten sich am Ufer eingefunden, um die spektakuläre Aktion zu verfolgen, wenn das Boot die schwere Algenfracht aufnahm und sich dabei weit nach vorne neigte.

Gründlich aber gleichzeitig schonend für die Fische und Frösche im See entfernte das Mähboot den Wildwuchs an Algen. In ganz Süddeutschland kommt das Gefährt aus norwegischer Produktion zum Einsatz. Rund zehn Kubikmeter Algen wurden schätzungsweise wieder aus dem Kursee entfernt. Diese werden anschließend zu Kompost verarbeitet.

Auch an anderer Stelle in Bad Rappenau standen große Maßnahmen an: So wurde das Gradierwerk im Salinenpark drei Tage lang abgestellt und einer Grundreinigung unterzogen. Verkrustetes Salz, Algen, Schmutz und leider auch Müll von Besuchern wurden mit Hochdruck aus dem Bauwerk entfernt, die Soleleitungen gereinigt. Nun sorgt das Gradierwerk wieder für die "frische Seeluft", die viele Besucher anzieht.

Ebenfalls gereinigt und von Unkraut befreit wurde das Feuerbeet im Salinenpark in der vergangenen Woche. Nun wird es von den Stadtgärtnern mit neuen Blumen bepflanzt. Zwölf Gärtner waren im Einsatz, um rund 14.000 Blumen einzupflanzen, damit sich Besucher an der sommerlichen Blütenpracht freuen können.