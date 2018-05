Sinsheim. (cba) "Das war eine Punktlandung", kommentierte Badleiter Ralf Jung nicht den Sprung vom Drei-Meter-Turm ins Wasser, sondern den Zeitpunkt des Schwimmbadfestes am Samstag. Besser hätte das Wetter nicht sein können zum großen Badespaß anlässlich des 50. Jubiläums der Badeanstalt. Rund 4000 Besucher nutzten das Freibad als riesengroße Tummelwiese, die mit zahlreichen Attraktionen gespickt war. "Eine Bombenstimmung", bescheinigte der Badleiter dem Fest.

Und Werner Sitzler, der zwölf Jahre Badleiter war und ganze 38 Jahre lang die Aufsicht hatte, ist ebenso erfreut über den Erfolg: "Das hätte es früher nicht gegeben", erinnert er sich noch gut an die Einweihung des Freibades vor 50 Jahren, die er als Elfjähriger miterlebt hat. "Es hat sich viel getan in der ganzen Zeit", so Sitzler. Zur Feier des Tages schiebt er auch ein bisschen Dienst und unterstützt die drei Schwimmmeister. "Das Heute kann man mit dem Damals nicht mehr vergleichen", meint er.

Eine Vielzahl junger und jung gebliebener Wasserratten will beaufsichtigt werden, mit Argusaugen beobachten die Schwimmmeister und DLRG-Leute das bunte Treiben im Wasser. DLRG-Vorsitzender Jürgen Bender hat "seine Leute" (20 an der Zahl) an den Spielstationen verteilt.

Die Riesenkrake im Schwimmerbecken ist permanent von kreischenden Kindern besetzt: Ein ganzes Knäuel sitzt oben drauf, die anderen hangeln sich an den aufgeblasenen Armen entlang. "Es ist völlig egal, wo die Krake ankert: Es ergibt sich überall das gleiche Bild", lacht Jürgen Bender, während Ralf Jung das geblähte Spielzeug nicht aus den Augen lässt. "Man weiß nie, wie Kinder reagieren", so der Badleiter.

Eine Brücke aus Matten hat das DLRG im Nichtschwimmerbecken gebaut. Übers Wasser laufen wird so (fast) möglich, Hindernisse müssen einkalkuliert werden - und natürlich die Schwerkraft. Die Geschwindigkeit suchen die Wasserrutscher, deren rasante Abwärtsfahrt durch den Wechsel der Elemente gestoppt wird. Wasserbomben, Bauchplatscher, Handstand im Wasser: Das Becken wurde zum großen Spielfeld, während sich andere einfach ins Sonnensegel einklinkten und die angenehme Kühle genossen - bei annähernd 40 Grad Lufttemperatur.

Beim Drei-Meter-Brett herrscht ständiges Raufklettern und Runterspringen. Wie wär's mit einem Fünf-Meter Turm? "Ist in der Diskussion", verrät Ralf Jung. Rentieren würde er sich wohl. "Heute Mittag geht hier der Bär ab", weiß Ralf Jung schon, während der Morgen noch angenehm ruhig war. Das typische Samstagvormittag-Phänomen eben. "Da gehen die Leute einkaufen oder Auto waschen - dann erst ins Schwimmbad." Da war auch das Jubiläumsfest keine Ausnahme. Genutzt haben jedoch die älteren Schwimmer den Morgen. "Um halb elf aber waren die draußen", schmunzelt Ralf Jung. Denn dann füllten sich die Spielstationen mit Leben und mit Luft.

Auf der Wiese beim Kinderbecken gilt es, Gleichgewichtssinn zu zeigen. Ohne Wasser diesmal. "Slackline" nennt sich der Spaß, ähnlich dem Seiltanzen. "Das ist ein beliebter Trendsport", erklärt Jürgen Bender. Auch eine Hüpfburg ist aufgebaut, unentgeltlich zur Verfügung gestellt von der Schreinerei Schock. Das Schwimmbadfest kam an. "Wir haben sehr positive Reaktionen aus der Bevölkerung", so der Badleiter. Jetzt freut sich Ralf Jung auf den 100.000. Badegast in 2012. Den erwartet er in dieser Woche.