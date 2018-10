Von Christiane Barth

Sinsheim. Dass Peter Krajuszek das vergangene Weihnachten erlebte, lag an seinen drei Schutzengeln in der Firma und an der klugen Entscheidung des Chefs. Es war der Montag nach dem dritten Advent, als der 59-jährige Mitarbeiter der Firma Rogalla, Hersteller von Kugellagern, mittags vorm Hochregal zusammenbrach. Herzkammerflimmern, Spätfolgen eines früheren Herzinfarktes.

Glück hatte Peter Krajuszek gleich in mehrfacher Hinsicht. Denn wenige Wochen zuvor kaufte der Geschäftsführer Lutz Rogalla einen Defibrillator und hängte ihn in die Firma: "Das war die beste Investition meines Lebens". Dass auch die Kollegen so geistesgegenwärtig reagieren konnten, lag an der Ersthelferschulung, die Rogalla seinen Mitarbeitern regelmäßig ermöglicht. So meint Tochter Felicita, die bemerkte, dass der Mitarbeiter nicht mehr atmete: "Ich habe dann meinen Kurs abgespult". Sie legte Peter Krajuszek, der bereits sichtlich unter Sauerstoffnot litt, auf den Rücken und beatmete ihn.

Doch bereits vor ihrem Eintreffen hatte der Patient Hilfe: Klaus Hoffmann, Aushilfskraft im Unternehmen, entdeckte den zusammengebrochenen Kollegen im Lager und alarmierte umgehend Hilfe. Ein Kurierfahrer war gerade vor Ort, dieser positionierte den Patienten bereits in die stabile Seitenlage. Wie perfekt in diesen fünf Minuten bis zum Eintreffen der Notärzte alle Handgriffe saßen, zeigt sich auch am Einsatz eines weiteren Mitarbeiters, Achim Bell. Er nämlich schnappte sich ohne lange zu Überlegen den Defibrillator im Obergeschoss und rannte damit ins Lager. Zunächst wechselte er sich mit Felicita Rogalla ab, um den Patienten per Herzmassage wiederzubeleben. Dann schlossen beide das Gerät an, das gezielte Stromstöße auslöste bis Peter Krajuszek einen tiefen Atemzug nahm. "Ohne diese Hilfe wäre ich heute nicht mehr am Leben", sagt er heute. Lutz Rogalla ist heilfroh, dass sein Mitarbeiter gerettet werden konnte: "Das ist so was von optimal gelaufen". Sein Plädoyer: "Man sollte alle Unternehmen motivieren, die Investition in einen Defibrillator zu tätigen".

Da gibt ihm auch Dr. Johannes Berentelg, Chefarzt der Inneren Abteilung des GRN, recht. Er freut sich, dass in diesem Fall alles so glücklich verlaufen ist, der Patient, der bereits vor 13 Jahren einen Herzinfarkt erlitt, kein neurologisches Defizit davon getragen hat. Berentelg wünscht sich eine bessere Verbreitung der lebensrettenden Geräte und machte bei seinem Vortrag vorm Wirtschaftsforum letztes Jahr auf die Dringlichkeit aufmerksam.

Auch der Tod von Udo Jürgens, der an Herzkammerflimmern starb und mit einem Defibrillator möglicherweise hätte gerettet werden können, ist für Berentelg Hinweis, dass mehr Menschen zum Erlernen von Wiederbelebungsmaßnahmen sensibilisiert werden, die öffentlichen Träger und Unternehmer aufgefordert werden sollen, AEDs (automatisierte externe Defibrillatoren) anzuschaffen.

Dass Lutz Rogalla dies - in weiser Voraussicht - getan hat, war Glück für Peter Krajuszek, hat jedoch einen traurigen Hintergrund: Denn Rogallas Vater starb letztes Jahr 78-jährig an Herzversagen im Auto auf der Sinsheimer Hauptstraße. Trotz sofortigem Einsatz der Sinsheimer Feuerwehr konnte er nicht mehr gerettet werden. Dies und ein weiterer Todesfall in der Familie mit Herzversagen als Ursache waren für Rogalla Auslöser, den Defibrillator anzuschaffen, inklusive Mitarbeiterschulung. "Das Gerät ist super, aber das Drumherum muss man auch können", so Tochter Felicita. Rogalla bekräftigt. "Noch nie war Geld so gut angelegt wie in Technik, um Menschenleben zu retten." Ein weiterer Vortrag vorm Wirtschaftsforum mit Dr. Johannes Berentelg ist geplant.

Peter Krajuszek geht es heute - dank seiner zahlreichen Schutzengel - schon fast wieder gut.