Sinsheim. (end) Einen "Gammelbock" fischte die Polizei zwar nicht aus dem dichten Verkehr. Dafür schnappten die Beamten jetzt bei einer groß angelegten Kontrolle auf der Autobahn einen Lastzug mit gerissenen Bremsscheiben. "Vollkommen fahruntauglich und ein Sicherheitsrisiko", meint Holger Kretz von der Verkehrspolizei Heidelberg. Mit Streifenwagenbegleitung wird der Lkw nach Reihen zur Firma Hönig eskortiert. Hier muss der Lastzug solange stehen bleiben, bis er repariert oder per Tieflader abgeholt wird.

Die 30 Beamten von Polizei, Zoll und Gewerbeaufsichtsamt haben Kleintransporter und Lastzüge auf der A 6 zwischen Bad Rappenau und Sinsheim im Visier, um schwarze Schafe aus dem Verkehr zu ziehen. Richtige Schrottkarren gibt es aber heute nur noch in Ausnahmefällen, "die Speditionen aus Osteuropa überrollen uns mit ihren neuen Fahrzeugen", meint Einsatzleiter Kretz.

Bei einem Holztransporter mit meterlangen Baumstämmen haben die Beamten der Verkehrspolizei gleich richtig getippt: Überladen. Statt der erlaubten 40 Tonnen Stammholz bringt der Transporter 50 Tonnen auf die mobile Waage. 300 Euro Bußgeld und drei Punkte gibt's für den Fahrer.

Und auch zwei Autotransporteure haben versucht, bei der Zuladung zu tricksen. Durch die besondere Konstruktion des Aufbaus mit variabler Länge sind zwei Pkw mehr aufgeladen worden als zulässig, "damit machen die Spediteure richtig Profit", erklärt der Oberkommissar.

Allerdings hat sich das diesmal nicht gelohnt. Neben der Anzeige und dem Bußgeld für den Fahrer wird gegen die Firma ermittelt, "das kann für das Unternehmen sehr teuer werden, erklärt er. Eigentlich ein Dauerbrenner sind die Verstöße bei der Ladungssicherung. Das wird oft vernachlässigt, wissen die routinierten Polizeibeamten aus Erfahrung. Zwangsaufenthalt deshalb auch für einen Lkw mit 22 Tonnen Leimbinderholz.

Erst muss die Ladung mit der vorgeschriebenen Anzahl an Spanngurten gesichert werden, sonst gibt es kein "O.K." für die Weiterfahrt. Aufwendiger wird es für einen Lkw, der Gefahrgut geladen hat. Der muss in Sinsheim erst komplett abladen und eine rutschfeste Matte unter die transportierten Container legen. Mit im Boot bei der Großkontrolle auf der Raststätte Kraichgau-Nord war auch der Zoll. Die Beamten suchten illegal Beschäftigte und "Schwarzarbeiter"; sie hatten aber kaum etwas zu beanstanden.