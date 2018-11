Unter freiem Himmel auf dem Steinsberg zeigt die Landesbühne am 13. Juni bereits um 17 Uhr 'Um die Welt in 80 Tagen' für alle Menschen ab sechs Jahren. Foto: BLB



Sinsheim/Bruchsal. (wok) "Vielseitig, anspruchsvoll und unterhaltsam," nennt Theresia Bauer, die Landes-Kunstministerin, das Programm der Badischen Landesbühne (BLB) für die Saison 2013/2014, das jetzt in Bruchsal vorgestellt wurde. Dieses dicke Kompliment aus Stuttgart freut die Theatermacher in der badischen Provinz natürlich sehr.

"Das bestätigt unsere Arbeit", nimmt Intendant Carsten Ramm nach außen nur beiläufig Notiz. Ihm geht es vor allem um "das ruhigere Fahrwasser", in das er und seine 66 Mitarbeiter - darunter 18 Schauspieler - dadurch kommen. Dazu trägt auch eine positive Feststellung des Landesrechnungshofes bei, der dem Theater bestätigte, "dass es sehr effizient wirtschaftet". Dies sehen offenbar auch das Land, die 16 Mitgliedsgemeinden und die vier Landkreise, die alle Träger der BLB sind, so. Immerhin erhöhten sie bis 2016 ihr Budget um jährlich 48 000 Euro im Rahmen einer neuen Finanzvereinbarung. Das sei sehr nötig, "denn wir können nicht noch mehr sparen", so Intendant Ramm. Zur Sicherheit tragen auch die jeweils rund 70 000 Besucher der vergangenen beiden Spielzeiten bei.

Dies alles lässt gut planen. Und geplant wurde in den letzten Wochen und Monaten sehr viel, wie das neue Programm verrät. "Wir gehen mit voller Kraft in die neue Spielzeit", verspricht Carsten Ramm. Motto: "Was uns bewegt." Der BLB-Chef stellt die Frage: "Was ist es, das uns bewegt?" Und gab selbst die Antwort: "Ein gutes Buch, ein schöner Film und auch ein gutes Theaterstück." Aber auch die Sorge um die Welt, um das persönliche Umfeld oder die Frage: "Welchen Einfluss haben wir tatsächlich auf die Bewegung, die unser Leben nimmt?"

Daher habe man Stücke ausgewählt, die bewegen und vielleicht auch etwas in Bewegung setzen. Es beginnt mit Brechts "Mutter Courage". Weiter gehts mit einem abgewandelten Büchner: "Danton! Tod?" Darin wird die Frage gestellt nach Möglichkeit und Notwendigkeit einer neuen revolutionären Bewegung. Dann wird es lustig mit "Die Kaktusblüte", ein Theaterstück nach dem der Film mit Ingrid Bergmann und Walter Mathau gedreht wurde. Das Schauspiel "Endstation Sehnsucht" von Tennessee Williams, "Das Bildnis des Dorian Gray" (Oscar Wilde), "Der Chinese" von Benjamin Lauterbach, "Baumeister Solness" von Henrik Ibsen und schließlich als Freiluftstück 2014, Carlo Goldonis "Trilogie der Sommerfrische" folgen.

Sieben Stücke gibt es im Kinder- und Jugendtheater, von Kästners "Emil und die Detektive" bis "Till Eulenspiegel". Begleitet wird alles von einem umfangreichen theaterpädagogischen Programm auch mit den Schulen der Region. Im Café Europa widmet sich die BLB Persönlichkeiten, die ein bewegtes Leben geführt und etwas bewegt haben. Im Bürgertheater "Utopolis" können die Bruchsaler ihre Stadt der Zukunft schriftlich und als Theater gestalten.

Spielfilme und Dokumentationen im Kino Cineplex begleiten das Bürgertheater. Neu ist die Reihe "Zusammen ins Theater". An vier Sonntagnachmittagen besucht man Inszenierungen auf der großen Bühne, während der Nachwuchs ein Kinderprogramm im Hexagon erlebt. Die Stadtwerke setzen dazu Busse ein, die Gäste aus der Region abholen und auch wieder zurückbringen. (www.dieblb.de)