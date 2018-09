Sinsheim. (tk) Einen Vormittag lang liefen akribische Vorarbeiten, dann hing der "Magnetom Aera" am Haken und wanderte millimetergenau an seinen Bestimmungsort: Das knapp fünf Tonnen schwere, rund anderthalb Millionen Euro teure und mit 1,45 Metern Länge äußerst kompakte Flaggschiff unter den Kernspintomografen - eine so genannte "offene Röhre", die extrem kurz baut und daher Platzangst bei den Patienten entgegenwirken kann - wurde am Montag erfolgreich in der Friedrichstraße 16, der ehemaligen Bahnhofsgaststätte, installiert. Dort eröffnet Dr. med. Günther Schneider vom Radiologischen Zentrum Wiesloch voraussichtlich Mitte Oktober eine Sinsheimer Dependance mit zusätzlicher Mammografiepraxis.

Besonderheit an dem von Siemens in Deutschland gefertigten Gerät sind dessen Maße, die die Untersuchung von Menschen ermöglichen, die bislang nicht oder nur schwer mit einem MRT behandelt werden konnten, darunter Kinder, Menschen mit Platzangst oder extremem Körpergewicht.