Sinsheim. (wok) Die Burg und der Hügel, auf dem das alte Gemäuer steht, bilden en perfekten Rahmen für eine Wiederbelebung eines von vielen als "finster" bezeichneten Abschnitts der Menschheitsgeschichte: das Mittelalter. Am kommenden Wochenende (27./28. April) werden Besucher der Burg Steinsberg im Rahmen des Mittelalterfestes in diese längst vergangene Zeit entführt. Der Artillerie-Bund St. Barbara wird Punkt 12 Uhr am Samstag mit Kanonenschüssen das bunte und gewiss alles andere als finstere Treiben eröffnen.

Wer das Tor zum Gelände der Burg durchschreitet, findet sich von einer Sekunde auf die nächste in einer anderen Welt wieder. Dann wird die Luft geschwängert von Rauch und Ruß der Feuer. Dumpfes Trommeln, das Klirren von Schwertern und die fernen Töne der Spielleute dringen an das Ohr. In mittelalterliche Gewänder gehüllte Darsteller, Handwerkerstände, Gaukler, ihre Künste zeigende Musiker, Rittergrup-pen, die lautstark aufeinanderprallen und auch zeitgemäß gekleidete Zuschauer tra-gen zu diesem Gesamterlebnis bei.

"Wir feiern ein historisches Fest, wie es an einem Wochenende im Mittelalter gewesen sein könnte", betont Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Besonders freut man sich bei der Stadt als Veranstalter über die Teilnahmebereitschaft der Gruppen und Händler. So sagten die mittelalterlichen Schaukämpfer "Urqharts Vasallen" sofort zu.

Viel Tradition im Programm

Für die Musik aus früheren Jahrhunderten ist die Band "Metusa" zuständig. In der Tradition der Spielleute ziehen sie humorvoll und folkig, mittelalterlich eben, durch das Burgareal. Am Samstag gibt die Band "Metusa" ein Konzert um 19.30 Uhr im Innenhof. Frontmann Dominik, kaum zu bändigen in seinem temperamentvollen Wesen, ver-zaubert die Zuhörer mit seiner wortgewandten und frechen Zunge ebenso wie mit seinem wohlklingenden Gesang. Die dazugehörige Würze bringen seine Mitstreiter in die Musik ein.

Der Abend endet dann mit einem Feuerspektakel. Zu mystischen Klängen aus mehren Jahrhunderten werden durch Jonglage und Schwingen verschiedenster Objekte Feuerbilder in die nächtliche Luft gezaubert. Nach Art der Fakire umzüngeln Flammen Mund und Körper - ein Spektakel zum Staunen und Schaudern für Auge, Ohr und (offenen) Mund.

Einen anderen Höhepunkt bieten Fagus und Fraxinus. Sie jonglieren, erzählen dazu Geschichten und treiben ihren Schabernack mit Jung und Alt. Fagus und Fraxinus sind Gaukler zum Anfassen und Ansprechen. Unterhalb der Burg zeigen verschiedene Heerlager das Leben im Mittelalter. Und was wäre ein solches Spektakel ohne historisches Markttreiben. Wen die mittelalterliche Atmosphäre hungrig und durstig gemacht hat, auch der kommt auf seine Kosten, denn es gibt "vortrefflich Speys und Trank". Jeder kann beispielsweise bei Wein vom Steinsberg, Schnaps, Met oder Leckerbissen vom Burgrestaurant Hunger und Durst stillen. Der Eintritt an diesem Tag beträgt vier Gulden. Und das meinen alle Darsteller und Mitwirkende des Mittelalterfestes: "Lasset Euch verzaubern durch unglaubliche Geschichten, meisterlich vorgetragene gefährliche Kunststücke und verblüffende Zauberei."

Die Öffnungszeiten des Marktes sind samstags 12 bis 22 Uhr, sonntags 11 bis 18 Uhr.