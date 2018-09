Von Tim Kegel

Sinsheim. Die Quelle mit Verkehrsschildern ist inzwischen versiegt. Als sie noch sprudelte, da hat Manfred Gertz, Tankwart von Beruf aus dem Rheinland, seinen Caterpillar 988F aus solchen gebaut. Gesägt, geschweißt, gelötet, Motoren besorgt, Getriebe und eine Hydraulik passend gemacht. Über 30 Kilo schwer, hebt der gelbe Schaufellader knapp zehn Kilo. Eine ganz besondere Spezies an Bastlern trifft sich jährlich auf der Mini-Bauma im Auto- und Technikmuseum. Diese war die zehnte.

Bastler ist tiefgestapelt. Man hat's zumeist mit begnadeten Konstrukteuren zu tun. Manfred Gertz, den viele nur "Ömmes" nennen, füllt dann noch Wasser in die Reifen des Caterpillar, damit Gegengewicht unter die Schaufel kommt. Viele dieser Modellfahrzeuge kann man nirgendwo kaufen. Oft zeichnen die Modellbauer auch ihre Pläne selbst und transferieren Fotomaterial in ihre Skizzen der verschiedenen Maßstäbe. Kann man auch einfacher haben, zeigt die kleine Händlerzeile auf der Mini-Bauma - Männer wie Gertz spielen in der Königsklasse.

"Eisenschwein", so nennt man in der Szene Reinhard Reichert aus dem bayerischen Feldkirchen. Der 69-Jährige kokettiert, wenn er "Schrotthaufen" zu seinem blauen Liebherr-Kran LR 1750 sagt: In der Hallendecke-hohen Eigenkonstruktion stecken 6000 Stunden Bauzeit, weil kein einziges Teil von der Stange kommt und sich der Kran nicht nur ferngesteuert eigenständig auf- und abbaut, sonder auch kräftig was hebt: Bei 125 Kilo Eigengewicht, können bis zu 280 Kilo am Rollenkopf hängen. Weil viele Baumaschinenhersteller selbst für Modellbauer kein Planmaterial rausrücken, hat sich Reinhard Reichert die Liebherr-Pläne "über dunkle Kanäle" besorgt. Wo die Leidenschaft herrührt? "I woar a moi Kraaanfoahrer", sagt Reichert trocken.

Thomas Volkmer, Dritter im Bunde aus Haiger bei Siegen, ist von Beruf Konstrukteur in der Automobilindustrie - und das merkt man: Es gibt kaum etwas Originalgetreueres als seine Miniatur Autokrane aus Messing- und Bronzeblech. Unikate, für die er Tausende Stunden über Skizzen und mit dem Gasbrenner, einer Trenn-, Schleif- und Biegevorrichtung, und einer kleinen Drehmaschine verbringt. Und deren ganze Kunst sich im unlackierten Zustand zeigt.

45 Aussteller aus Deutschland und den Nachbarländern, einer sogar aus Rumänien, konnten die Macher um Hermann Schulte in der ATM-Eventhalle versammeln. Seit dem "Sinsheimer Concorde-Lift" anno 2003 sind die Freunde von Baugeräten, Schwertransporten und Kranen hier Stammgast. Spektakuläre Baustellen-Dioramen - etwa des Baus von Windparks, Tunnels oder Brücken - Funktionsmodelle der Maßstäbe 1:144 bis 1:10 und eine eindrucksvolle Ausstellung von Originalmaschinen auf dem Museumshof zeigten Baumaschinen gemäß des Vereins-Satzungszecks auch als erhaltenswertes Kulturgut.