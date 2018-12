Waibstadt-Daisbach. (kel) Bringt ein Einwohnerantrag die Kommunalpolitik des Stadtteils auf Trab? Über 130 Daisbacher haben jetzt eine Unterschriftensammlung unterzeichnet, in dem sie vermeintliche Missstände im Dorf monieren und zum Handeln auffordern. Stichworte sind die anstehende Schließung der Volksbank-Filiale, die schlechte Internetanbindung und Informationsdefizite bei der Dorfsanierung. Diese Punkte sollten möglichst bald in einer Ortschaftsratssitzung diskutiert und dann in Angriff genommen werden.

Nachdem in Eschelbronn vor vier Monaten ein Einwohnerantrag zur Verlegung einer problematischen Bushaltestelle gestellt - und letztlich verworfen - wurde, soll nun in Daisbach dieses Instrument der Bürgerbeteiligung genutzt werden, das erst im Dezember 2015 in dieser Form in die Gemeindeordnung aufgenommen wurde. Aber auch im Waibstadter Stadtteil ist die Rechtslage nicht einfach: Einwohneranträge sind grundsätzlich an beschließende Gremien zu richten, aber der Ortschaftsrat hat lediglich eine beratende Funktion. Außerdem gibt die Gemeindeordnung vor, dass nur "Angelegenheiten des Wirkungskreises der Gemeinde, für die der Gemeinderat zuständig ist" zum Gegenstand haben. Ob dazu die privatwirtschaftliche Entscheidung, eine Bankfiliale zu schließen, gehört, dürfte zumindest fraglich sein. Die Zulässigkeit des Einwohnerantrags wird letztlich von der Stadtverwaltung, vermutlich im Zusammenspiel mit dem Kommunalrechtsamt zu klären sein, und ist dann vom Gemeinderat förmlich festzustellen. Bestätigt sich die Zahl und Wahrhaftigkeit der Unterschriften, so ist die vom Gesetzgeber verlangte Mindestbeteiligung vermutlich erreicht: Drei Prozent der über 16 Jahre alten Einwohner als Antragsteller reichen nämlich. 130 Unterschriften wären wohl genug, selbst wenn man die Einwohner der Gesamtstadt als Bemessungsgrundlage nimmt.

Auslöser für die Aktion war die im September bekannt gewordene Schließungsabsicht für die örtliche Bankfiliale. Das wurde offenbar von vielen als weiterer Verlust der Infrastruktur im 1300-Seelen-Dorf gesehen, in dem es nun bald gar kein Geschäft mehr gibt. Abgehängt fühlt man sich außerdem bei der DSL-Anbindung. Als vor einigen Wochen das Telefonnetz ausfiel, war Daisbach bei der Telekommunikation praktisch von der Außenwelt abgeschnitten, weil auch Handys keinen Empfang hatten. Ein Dauerstreitpunkt im Ort ist zudem das Sanierungsprogramm. Hier fordern die Initiatoren der Unterschriftensammlung mehr Informationen.

"Über 130 Bürgerinnen und Bürger, die Älteste war 91 Jahre alt, haben den Antrag spontan mit der Unterschrift unterstützt", heißt es von Unterstützern der Aktion. Bekundet werde damit eine allgemeine Unzufriedenheit mit der Situation im Dorf: "Es wäre kein Problem, in kurzer Zeit Hunderte von Unterschriften zu bekommen".