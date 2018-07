Von Tim Kegel

Sinsheim. Ziemlich exakt ein Jahr nach deren Entstehen ist jetzt klar: Die Großinstallation, in welcher sich der Dührener Künstler Paul Berno Zwosta mit dem Thema Menschenrechte befasst (wir berichteten mehrfach), wird definitiv auf dem Burgplatz aufgestellt. Allerdings nicht wie einst beabsichtigt an zentraler Stelle, sondern rückversetzt in der Nähe der wieder aufgemauerten ehemaligen Stadtmauer. Das hat jetzt der Kernstadtausschuss so entschieden.

Zunächst war die Aufstellung in der unmittelbaren Nähe des Burgplatz-Brunnens geplant. Dies auch, weil die Installation in Zusammenarbeit mit Flüchtlingen entstanden war, die sich inzwischen in dem vom Integrationsverein "SAM" betriebenen Burgplatz-Café treffen, welches wiederum direkt hinter dem Brunnen liegt. "Das klappt leider nicht", lässt der städtische Baudezernent Tobias Schutz wissen: Der Brunnenbereich und dessen Unterbau sei "von einem Gewirr verschiedenster Leitungen und Anschlüssen durchzogen." Da das aus fünf bis sieben Teilen bestehende Kunstwerk "aufwendig befestigt und tief gegründet" werden müsse, habe man den ursprünglichen Standort verworfen, so Schutz.

In der Tat ist die Installation wuchtig: Teile davon sind meterhoch und -lang, etwa eine mit Eisenringen armierte, Y-förmige Deichsel, eine aus einem Baumstamm bestehende farbige Großstele oder das Herzstück, eine aus dem vollen Material gestemmte Sitzbank. Das mit dem Wort "Menschlichkeit" in unterschiedlichen Sprachen gravierte Teil besteht ebenfalls aus einem Baumstamm. Es ist knapp 900 Kilogramm schwer. Der Bauhof wird es aus Zwostas Dührener Atelier mit Kran und Schlepper an Ort und Stelle befördern müssen, "zeitnah" zur Ausschussentscheidung, wie die Stadt sagt. Nach längerem Hin und Her im Vorfeld soll es nun schnell gehen. "Statische Probleme" waren schuld, dass der Ursprungstermin zur Einweihung des Kunstwerks am 10. September 2016, dem "Tag der Menschenrechte", platzte.

Die nun beabsichtigte Stelle an der Stadtmauer hat ein Statiker nach längeren Prüfungen als sicher befunden. Sie liegt an der hinteren Umfahrung des Burgplatzes, jedoch fast außerhalb.

Passt das dem Künstler? Passt das dem nicht namentlich bekannten Investor, der die Kunstaktion wegen deren Menschenrechtsthematik mit 10.000 Euro finanziert? "Der Platz ist für mich absolut in Ordnung", sagte Paul Berno Zwosta gestern auf RNZ-Nachfrage. Baudezernent Tobias Schutz - ein bekennender Anhänger und Förderer der Pop-Art Zwostas - findet nicht, dass mit dem neuen Platz rückseitig der Stadtmauer das Kunstwerk zu weit abseits steht: Tatsächlich habe man den Ort so gewählt, "dass der Blick des Betrachters durch eine Lücke im Mauerwerk direkt aufs Kunstwerk gelenkt" werde. Die Mauer, welche die Stadt gelegentlich als Bühne für Veranstaltungen nutzt, werde, so Schutz, durch dieses "spannende Zusammenwirken aufgewertet."

Dem spannenden Zusammenwirken leistete auch Zwosta gestern Vorschub und regte weitere Gestaltungsmaßnahmen am Burgplatz an: "Kastanienbäume" schlägt der Künstler zur Aufwertung der von vielen als kahl empfundenen Fläche vor. Eine Begrünung der Anlage, sagt Zwosta, "ist ein echter Wunsch vieler Sinsheimer." In Verbindung mit seiner Menschenrechts-Installation symbolisierten Kastanienbäume einerseits "die universalen Naturrechte, das Recht auf Heimat und auch die Vergänglichkeit von Heimat."

Dass pflanzliches Grün mittelfristig den Burgplatz aufwerten soll, ist indessen so gut wie sicher: Im Zuge der Neugestaltung des Freibad- und Stadthallenumfelds sowie der Vorbereitungen für die Heimattage 2020 stehen sämtliche städtischen Plätze planerisch auf dem Prüfstand. Entwürfe auf dem Papier gibt es bereits.