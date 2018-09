Bilanz seiner 16-jährigen Amtszeit zog Dieter Steinbrenner vor rund 100 Zuhörern am Montagabend in der Häuselgrundhalle. Foto: Keller

Zuzenhausen. (kel) Zum Schluss waren keine Fragen offen - vielleicht, weil "alle wunschlos glücklich sind", wie Bernd Schlesinger als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses spekulierte. Vielleicht auch, "weil alles gesagt ist", wie ein Zuhörer in der dritten Reihe sinnierte. Jetzt haben die Zuzenhäuser endgültig am 1. Dezember das Wort bei der Bürgermeisterwahl.

Die 30 Minuten, die eigentlich als Redezeit zur Verfügung standen, konnten nicht reichen, so viel hatte sich Dieter Steinbrenner auf seinem 31 Seiten langen Manuskript aufnotiert. Aber der Amtsinhaber durfte problemlos überziehen, war doch Mitbewerber Andreas Fischer in Berlin geblieben: "Ich möchte an der Kandidatenvorstellung nicht teilnehmen", hatte Fischer vorab dem Rathaus schriftlich beschieden. Überraschend kam die Absage nicht, war der Hausmann und Politphilosoph doch auch in den anderen vier Kommunen, in denen er zeitgleich als Bürgermeisterbewerber antritt, nicht präsent gewesen.

"Diese Wahl hat für mich den gleichen Stellenwert wie jene vor acht oder 16 Jahren", versicherte Dieter Steinbrenner und schlug einen weiten kommunalpolitischen Bogen von seinem Amtsantritt bis zur Gegenwart, untermauert von durchaus beeindruckenden Zahlen: 480 Einzelmaßnahmen seien seitdem im Dorf umgesetzt worden, knapp 21 Millionen Euro wurden investiert - und dennoch sanken die Schulden und Verfünffachten sich die Rücklagen. Diese Finanzsituation biete somit auch für die Zukunft "einen gewissen Handlungsspielraum mit Augenmaß", wenngleich die stark schwankende Gewerbesteuer zu besonderer Vorsicht ermahne.

Die Stärkung und Erhaltung der Finanzkraft müsse "oberste Priorität" haben und deshalb sei die Unterstützung der ortsansässigen Unternehmen - vor allem auch zur Sicherung von Arbeitsplätzen - wichtig. Oberste Maxime müsse sein, Zuzenhausen gemeinsam zukunftsfähig zu machen. Hierzu lud er alle Bürger ein, die mit ihrer Kreativität und ihren Talenten für ein Gemeinwesen unverzichtbar seien. Und mit ausschlaggebend für die bisherigen Erfolge sei auch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat gewesen.

Für die allermeisten der rund 100 Zuhörer in der Häuselgrundhalle enthielt Steinbrenner Leistungsbilanz wohl nicht allzu viel Neues: Ortskernerneuerung, "Kinderreich", S-Bahn-Anschluss mit Bahnhofsumfeld, Dietmar-Hopp-Sportpark, Bauhofsanierung, Mühlkanalbrücke, Feuerwehrhaus, Montessori-Schule, Gewerbeansiedlungen - das waren wohl die gewichtigsten Punkte im Maßnahmenkatalog. Zu den Projekten, die noch abzuarbeiten sind, zählte Steinbrenner die weitere Sanierung der Häuselgrundhalle, die Erweiterung der Leichenhalle, Straßen- und Feldwegebau sowie die Kanalnetzerneuerung. Dem Ausbau der Breitbandversorgung oder der stärkeren Nutzung von regenerativen Energien gehören Steinbrenners Augenmerk ebenso wie dem Erhalt von Streuobstwiesen oder der Pflege von Gemeinschaftsveranstaltungen wie Dachsenfranzfest oder "Weihnachtsperspektiven".

Den Appell Steinbrenners an die Bürger zur Mitarbeit griff Bernd Schlesinger in seinen Schlussbemerkungen auf: Dass die Zuzenhäuser "als freie Bürger in einer selbstständigen Gemeinde" ihren Bürgermeister wählen, sei nicht selbstverständlich. Aus diesem Kernrecht erwachse auch eine Bürgerpflicht - nämlich die, zur Wahl zu gehen. Die Frage, die nach Schlesingers Beobachtung die Wähler "unheimlich beschäftigt", beantwortete er gleich am Anfang selbst. Es war offenbar die Frage, was die Kandidaten als Wahlkampfkostenerstattung bekämen. Schlesinger kurz und knapp: "Keinen Cent".