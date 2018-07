Ittlingen. (end/rnz) Jetzt hat auch die Hauptamtsleiterin von Ittlingen, Antonia Fiebrich, ihren Hut in den Ring für die Bürgermeisterwahl am 25. Juni geworfen. Damit ist sie neben dem Sinsheimer Personalchef und Kirchardter Gemeinderat Kai Kohlenberger jetzt zweite Kandidatin für die Nachfolge von Amtsinhaber Achim Heck, der altersbedingt nicht mehr antritt. Antonia Fiebrich, Jahrgang 1992, ist von Beruf "Bachelor of Arts for Public Management" (früher hieß die Berufsbezeichnung "Diplom-Verwaltungswirt"). Zusammen mit ihrem Verlobten wohnt sie in Gemmingen. Nach Abitur 2012 am Hartmanni-Gymnasium entschied sie sich für ein duales Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl. Parallel zum Studium wurde die angehende Verwaltungsfachfrau in verschiedenen Ämtern und Behörden ausgebildet. Im Februar 2016 schloss Antonia Fiebrich ihr Studium mit dem Vertiefungsbereich "Ordnungsverwaltung" erfolgreich ab und begann dann als Hauptamtsleiterin in Ittlingen. Zu ihrem Aufgabenbereich gehören die Leitung des Haupt- und Ordnungsamtes sowie des Bauamtes. Ebenso trägt sie die Verantwortung für das Gewerbeamt, die Betreuung der Feuerwehr und der Bücherei. Sie hat die Leitung des Pass- und Meldewesens inne und die Verwaltung der öffentlichen Gebäude. Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit ihrer Familie, sie bezeichnet sich als "Familienmensch". Zu den Hobbys gehören das Singen und sportliche Betätigungen. Seit dem 16. Lebensjahr ist Antonia Fiebrich ehrenamtlich in der Städtepartnerschaft Eppingen-Wassy aktiv. Bis zum Beginn des Studiums hat sie viele Jahre mit Begeisterung beim Ittlinger Carneval Club in der Garde getanzt. Auch unterstützt die Hobbysängerin den Chor Pure Sound des Ittlinger Sängerbunds.