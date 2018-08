Von Christian Beck

Helmstadt-Bargen. Ob es am durchwachsenen Wetter lag? Das selbst gesteckte Ziel von 40 Prozent Wahlbeteiligung hat Wolfgang Jürriens verfehlt - wenn auch nur knapp: 38,69 Prozent der Wahlberechtigten, also 1182 Personen, haben den Gang zur Urne angetreten. 1010 von ihnen, also 88,99 Prozent, haben Jürriens im Amt bestätigt.

Auch wenn er als einziger Kandidat angetreten war: Die Anspannung war ihm deutlich anzumerken. Mit stockender Stimme bedankte er sich bei den vielen Bürgern, die zur Verkündung ins Feuerwehrgerätehaus gekommen waren, für die Unterstützung. "Ich bin sehr glücklich!", sagte er im Anschluss. "Ich fühle gerade eine große Erleichterung." Schließlich sei er jemand, der sich immer Gedanken mache. Dass es nun nicht zu den angestrebten 40 Prozent Wahlbeteiligung gereicht hat, empfinde er als "nicht tragisch".

Als Vertreter des Gemeindeverwaltungsverbands Waibstadt gratulierte Joachim Locher. Dass kein weiterer Kandidat angetreten war, sei ein Kompliment für die gute Arbeit des amtierenden Bürgermeisters. Dementsprechend sei heute "ein guter Tag für Helmstadt-Bargen".

Zuvor hatte Wolfgang Schieck als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses überaus gut gelaunt bereits zum sechsten Mal in seinem Leben das Wahlergebnis verkündet. Neben zahlreichen einzelnen Stimmen für Bürger der Gemeinde stach neben Jürriens ein Name heraus: 64 Wähler hatten die Gemeinderätin Anke Vierling auf den Stimmzettel geschrieben. Für Jürriens keine Überraschung, schließlich habe sich Anke Vierling sehr eingebracht: "Da wollten einige Bürger wohl danke sagen", vermutet er. Musikalisch untermalt wurde die Wahlparty von den Helmstadter Musikanten sowie von der Feuerwehrkapelle.