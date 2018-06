Wolfgang Jürriens wird weiterhin hier ein und aus gehen. Spannend ist allenfalls die Wahlbeteiligung am morgigen Sonntag. Foto: Stefan Weindl

Helmstadt-Bargen. (kel) Die Bürgermeisterwahl wird zu einem Alleingang des Amtsinhabers: Wolfgang Jürriens wird am 7. Mai allein auf dem Stimmzettel stehen. Zum Ablauf der sechswöchigen Bewerbungsfrist hatte sich kein weiterer Aspirant für den kommunalen Spitzenjob gemeldet. Trotz der bequemen Ausgangsposition will der 58 Jahre alte Rathauschef bis zum Wahltag für sich werben und plant neben persönlichen Gesprächen Ortsbegehungen und Infoveranstaltungen. Auch ein Wahlprospekt und ein Internetauftritt sind in Vorbereitung. Jürriens, der vom Niederrhein stammt, ist seit acht Jahren Bürgermeister der 3900-Einwohner-Gemeinde und war zuvor als Qualitätsmanager beim Bildungs- und Gesundheitsdienstleister SRH tätig. Bei seiner Wahl 2008 löste er mit einem spektakulären Ergebnis den damals amtierenden und inzwischen verstorbenen Theo Sauer ab.

Auch in Waibstadt, wo am darauffolgenden Sonntag gewählt wird, zeichnet sich eine Solo-Kandidatur für den Amtsinhaber ab. Eine knappe Woche vor dem dortigen Bewerbungsschluss hat sich noch kein Herausforderer für Joachim Locher gemeldet.