Von Armin Guzy

Eppingen. Das geplante Einkaufszentrum auf dem Süßmostereigelände beschäftigt nicht nur die Eppinger, sondern inzwischen auch die Rechtsaufsicht beim Regierungspräsidium (RP) Stuttgart: Im Namen der Bürgerinitiative hat sich Bernd Röcker an die übergeordnete Landesbehörde gewandt und in einem Schreiben die Legalität des Gemeinderatsbeschlusses zur Bebauung des Süßmostereiareals infrage gestellt.

Ein Sprecher des Regierungspräsidiums bestätigte gegenüber der RNZ gestern den Eingang eines entsprechenden Briefes am 11. Oktober. Der Fall werde als "Rechtsaufsichtsbeschwerde" behandelt und zurzeit geprüft. Eine umfangreiche Stellungnahme der Eppinger Verwaltung zu den Vorwürfen liegt dem RP seit 18. Oktober vor.

Die Bürgerinitiative nimmt nach Informationen der RNZ vor allem daran Anstoß, dass die umfangreichen Beratungsunterlagen den Vorsitzenden der Gemeinderatsfraktionen deutlich früher zugestellt worden sein sollen, als den "normalen" Gemeinderatsmitgliedern. Daher hätten diese lediglich vier Tage Zeit gehabt, sich in die Entwürfe der drei Investoren einzuarbeiten und sich eine fundierte Meinung zu bilden. Das sei angesichts der Bedeutung des Vorhabens und der damit verbundenen Fragen zur künftigen Stadt- und Verkehrsentwicklung nach Auffassung der Bürgerinitiative viel zu kurz gewesen. Clemens Homoth-Kuhs vom RP bestätigte, dass in dem Schreiben von einem "Wissensvorsprung" der Fraktionsvorsitzenden und der Gefahr einer entsprechenden Einflussnahme auf die "Willensbildung" in den Fraktionen die Rede ist. Und auch davon, dass diese beide Punkte der Verwaltung bewusst gewesen sein müsse. Damit wirft die BI der Verwaltung - und Oberbürgermeister Klaus Holaschke als deren Chef - indirekt eine Manipulation der Entscheidung vor, bei der sich der Gemeinderat mit deutlicher Mehrheit hinter die Pläne der Activ-Gruppe gestellt hat - inklusive der dafür nötigen baulichen Veränderungen.

Die Aktiv-Gruppe will, wie berichtet, auf dem Grundstück in unmittelbarer Nähe zum Rathaus und des Fachwerkensembles der Altstadt ein Einkaufszentrum als Kundenmagnet bauen. Dafür aber müssen das alten Kesselhaus mit seinem markanten Schornstein und auch der historische Ratskeller abgerissen werden. Gegen diese Pläne macht sich die Bürgerinitiative seit Monaten stark. Sie will möglichst beides erhalten und in das Bauprojekt integriert wissen. Unterschriften wurden dafür gesammelt und Infoabende veranstaltet. Die Stadt hatte auf die andauernden Proteste ihrerseits mit Informationen und Gesprächen reagiert, was jedoch vielfach als zu spät betrachtet wurde. Zu viel sei schon hinter verschlossenen Türen geschehen, lautete ein immer wieder gehörter Vorwurf aus der Bürgerschaft.

Die Rechtsaufsicht prüft nun, ob ein Verstoß gegen die Gemeindeordnung vorliegt. Es könnte eine Rüge an die Stadt folgen, aber auch die Anweisung, über den Beschluss erneut zu beraten - was aber laut Homoth-Kuhs bei ähnlicher Sachlage bisher nur in Ausnahmefällen geschehen sei. Von den Gemeinderäten, die eine eventuelle Benachteiligung ja ganz direkt beträfe, habe es bislang keine Beschwerden gegeben. Das RP will "in wenigen Tagen" über den Fall entscheiden.

OB Holaschke wollte gestern zu dem Fall keine tiefer gehende Stellungnahme gegenüber der RNZ abgeben. Die Verwaltung habe dem Regierungspräsidium gegenüber "sehr schnell und sehr detailliert" auf die Vorwürfe der Bürgerinitiative geantwortet. Nun liege die Angelegenheit beim RP, man hoffe auf eine schnelle Entscheidung und die Verwaltung gehe "recht gelassen an die Sache ran". Mit der Bürgerinitiative, so Holaschke weiter, werde man im Gespräch bleiben - nachdem die Entscheidung des Regierungspräsidiums vorliegt.