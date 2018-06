Von Christiane Barth

Neckarbischofsheim. Sie betreiben Kampfsport, Aggressionen kommen ihnen aber nicht auf die Matte: Die Mitglieder des Budoclubs "Black Belt" verneigen sich, bevor sie den "Dojo", den Trainingsraum, betreten. Auch dem Gegner signalisieren sie so Respekt, bevor Füße und Fäuste in die Luft fliegen. Der Verein ist noch sehr jung, die Eröffnungsfeier noch nicht mal ein Jahr her. Nun bezogen die Kampfsportler ihr neues Domizil (nach dem Kindergarten und der VHS) in der alten Schule, dort haben sie sich zwei Räume eingerichtet, wo künftig das Training stattfinden soll. Budo ist der Oberbegriff für alle japanischen Kampfkünste und bedeutet "Weg des Krieges" oder "Kriegskunstweg".

50 Mitglieder zählt der Verein, Erfolge haben sie reichlich vorzuweisen. Medienwart Hannes Jakobs war "German-Open"-Sieger, der 37-jährige Vorsitzende, Holger Nopirakowsky, 2007 bereits Weltmeister im Kickboxen. Ehrgeizig sei er immer gewesen, seit er mit vier Jahren schon den Spaß am Kampfsport entdeckt habe, so der Ex-Berliner. Die Gründung des Vereins war jedoch eine eher zufällige Idee. Gerauft habe er mit Felix Hartkopf, inzwischen zweiter Vorsitzender und deutscher Meister im "Leichtkontakt-Pointfight". Dieser sei dabei im Nu unterlegen und "Schachmatt" gesetzt gewesen. "Das war mir unverständlich", so der 19-jährige Felix Hartkopf, "und ich wollte das unbedingt auch lernen". Weitere Lernwillige kamen dazu. "Aber mir war klar: Wir brauchen einen Verein, wenn wir Kampfkunst üben, so was muss versichert sein", so Holger Nopirakowsky. So wurde der Verein aus einer freundschaftlichen Rangelei geboren.

Nun findet regelmäßiges Training, auch für Kinder ab drei Jahren, statt, das neben der hohen Kunst des Kämpfens auch das Koordinationsvermögen, den Geist und freilich die Muskulatur stärkt. Auch Fallschule sei fundamental und gehöre zum Einmaleins des Kampfsports, mit dem die Kinder den Einstieg lernen. Es geht also nicht ums bloße "Draufhauen". "Die kunfuzianische Philosophie ist bei uns wichtig", so auch Jugendwart Nico Stoll. Kern dieser praktischen, moralischen Philosophie, die ihre Wurzeln in China hat, sind die fünf Tugenden wie Menschlichkeit, Gerechtigkeit, ethisches Verhalten, Weisheit und Güte. Die Achtung vor anderen Menschen wird vorausgesetzt. Diese Haltung spiegelt sich auch im Umgang mit dem Gegner wider. "Der Notwehrparagraf ist Bestandteil jeder Gürtelprüfung", so Felix Hartkopf. Demnach erlaubt der Gesetzgeber in einer Notlage - so steht's im Bürgerlichen Gesetzbuch und im Strafgesetzbuch - die Selbstverteidigung. Aber eben nur in einer Notlage. Auch diese Regel nehmen die Mitglieder des Budoclubs ernst, auch wenn sie zahlreiche schwarze Gürtel vorzuweisen haben. Felix Hartkopf, der früher Fußball spielte, wagt die These: "Kampfsportler sind ausgeglichener als Fußballer". Denn der Respekt werde vor jeder Begegnung mit einer Verbeugung demonstriert: "Wir kämpfen nicht, um Macht zu demonstrieren". Den Vergleich mit dem Schießsport führt er an: "Im Schützenverein geht es ja auch um den rein sportlichen Aspekt."