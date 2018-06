Das Mittelstück ist eingepasst, die Stahlseile sind verspannt, die spektakuläre Brückenkonstruktion zwischen den beiden Campusteilen nähert sich der Fertigstellung. Das Wetter hat den Beteiligten der logistischen Großaktion am Wochenende aber einiges abverlangt. Foto: Guzy

(guz) Keine Viertelstunde, dann sitzen 34 Tonnen Brückenstahl exakt dort, wo sie Projektleiter Rico Fischer eineinhalb Jahre zuvor gedanklich schon eingepasst hat. "Da kommen schon richtig schöne Gefühle in einem hoch", bekennt der 29-jährige Ingenieur vom Stuttgarter Büro Mayr, Ludescher und Partner, der sich mit seinem ersten Großprojekt quasi seinen Ritterschlag abgeholt hat. Dabei gab es Freitagnacht auf dem Heilbronner Bildungscampus beim Blick gen Himmel durchaus bange Minuten.

Weil das 25 Meter lange Brückenteil die Bahnlinie zwischen Heilbronner Hauptbahnhof und Neckarsulm überspannt, hatte die Bahn die Strecke das ganze Wochenende gesperrt. Alleine dafür waren 36 Wochen Vorlauf nötig. Eine zweite Chance? Ausgeschlossen. Ein Ausweichtermin war logistisch nicht drin.

"Sturm wäre das Schlimmste gewesen", sagt Fischer. "Oder auch, wenn etwas nicht gepasst hätte", ergänzt sein Chef Guido Ludescher. Zweimal wurde akribisch nachgemessen, ob das geschwungene und fertig angelieferte Brückenteil auch tatsächlich mit den Plänen übereinstimmt. Wenige Zentimeter mehr oder weniger, und alles wäre zunichte gewesen. Und das vor etlichen Zuschauern, die sich das Spektakel trotz der späten Stunde nicht entgehen lassen wollten.

Am Ende war es aber "nur" das Wetter, das Probleme bereitete - die allerdings massiv. Die Windstärke näherte sich zwar erst der kritischen Grenze, als der 450-Tonnen-Spezialkran das Mittelstück schon in die richtige Position eingehoben hatte, sabotierte aber doch noch die folgenden Schweißarbeiten. Die Gefahr bestand, dass die Böen das Schutzgas verwehen, mit dem die Teams die beiden Anschlussenden mit den feststehenden Brücketeilen verschweißen mussten, erklärt Thomas Urfer, Inhaber der Firma, die die Brücke gebaut hat. Durch den Luftsauerstoff hätten sich in den Schweißnähten dann Poren gebildet und eindringendes Wasser hätte die Hohlkonstruktion irgendwann von innen heraus korrodieren lassen. Letztlich aber gewannen die acht Mitarbeiter des Brückenspezialisten aus Remseck den Kampf gegen Wind und Regen, wenn auch mühsam und unter Preisgabe des ursprünglichen Zeitplans.

Am Samstagmorgen war aber auch das geschafft, und die 19 Stahlseile, die der Konstruktion ein federleicht-elegantes Aussehen geben, konnten hydraulisch gespannt werden. "Eigentlich lief ja doch alles wie geplant", zieht Urfer Resümee, "nur eben etwas langsamer."

Die spektakuläre Stahlkonstruktion verbindet nun die beiden bisher durch die Bahngleise getrennten Areale des Bildungscampus der Dieter-Schwarz-Stiftung. Ist alles fertiggestellt und freigegeben, können die Studenten die 125 Meter von der Campusbibliothek zur Mensa in luftiger Höhe über die Gleise hinweg laufen, und umgekehrt. Zwei gläserne Fahrstuhltürme, die nachts beleuchtet werden sollen, machen den gesamten Überweg barrierefrei und sorgen für einen zusätzlichen Hingucker.

Aber nicht nur den Fußgängern, auch den immensen Datenströmen der Hochschule hilft die Brücke von hüben nach drüben: In die Hohlräume der Konstruktion sind Leerrohre eingebaut, in die bald die Datenleitungen eingezogen werden.

Bis die Brücke von der Allgemeinheit genutzt werden kann, werden aber noch einige Wochen vergehen. Nach der Großaktion sei "noch ein Haufen Kruscht zu erledigen", sagt Thomas Urfer. Einweihung ist Ende Mai; natürlich auf der Brücke. Vielleicht auch, weil man von dort aus einen guten Blick auf die zweite Großbaustelle der Dieter-Schwarz-Stiftung hat: die Experimenta II. Auch die offenbart immer mehr ihre spektakuläre Konstruktion - nur eben nicht innerhalb eines einzigen Wochenendes.