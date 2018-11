Eppingen. (guz) Fast 500 baureife Bauplätze liegen in der Gesamtstadt brach. Diese erstaunliche Zahl war bereits bei den zurückliegenden Bürgerversammlungen in den Stadtteilen zu hören. In vielen Fällen halten die Eigentümer sie offenbar als Wertanlage oder als Reserve für schlechtere Zeiten oder für nachfolgende Generationen vor. Städtebaulich ein Missstand, denn einerseits klaffen dadurch mancherorts unschöne Lücken in der Bebauung, während andererseits Bauplatzsuchende nicht zum Zuge kommen oder weitere Fläche zur Bebauung erschlossen werden muss.

Bei vielen Grundstücken sind der Stadt jedoch die Hände gebunden - weil sie Grundstücke ohne Beteiligung der Stadt verkauft wurden oder weil früher auch bei städtischen Plätzen meist kein Bauzwang festgeschrieben wurde.

Anders ist das im vor wenigen Jahren erschlossenen Neubaugebiet "Vogelsgrund II". Dort hatte der Gemeinderat darauf gedrängt, eine Bauzwang-Klausel in den Verträgen festzuschreiben. Steht auf dem jeweiligen Grundstück nicht innerhalb von fünf Jahren ein bezugsfertiges Haus, hat die Stadt das Recht, das Grundstück zu dem Preis zurückzukaufen, den auch ein Einheimischer beim Kauf bezahlen müsste. Im September 2009 war der Vogelsgrund II erschlossen, folglich ist diese Frist bereits im vergangenen Jahr verstrichen.

Bis heute haben dort allerdings 15 der 40 Grundstücke noch immer nur Wiesencharakter. Bei sieben Grundstückseigentümern sei eine Rückübertragung an die Stadt nicht zu erwarten, erläuterte Diana Kunz, Leiterin des städtischen Liegenschaftsamtes, in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Weitere fünf Eigentümer hätten immerhin einer Vermarktung durch die Stadt zugestimmt und bei den restlichen drei Flächen sieht die Verwaltung bereits keinen Handlungsbedarf mehr, weil sie inzwischen verkauft sind.

Die unsicheren Fälle hat die Stadt nun von einem Rechtsexperten prüfen lassen. Dieser räumt der Stadt gute Chancen ein, die Rückübertragung notfalls auf dem Klageweg durchsetzen zu können. Unangenehm für die Eigentümer: Gewänne die Stadt die Prozesse, müssten sie die Notar- und Grundbuchkosten sowie die Grunderwerbsteuer tragen. Unangenehm für die Stadt: Solche Verfahren können sich langen hinziehen und währenddessen lägen die Flächen weiter brach. Außerdem kann ein solches Verfahren wegen des so genannten Willkürverbots nur für alle betroffenen Grundstücke zusammen angestrengt werden, erläuterte Kunz den Gemeinderäten. Einzelne Flächen kann sich die Stadt also nicht herauspicken und auf dem Klageweg zurückholen.

Der Gemeinderat hat nun einstimmig beschlossen, den bauunwilligen Grundstückseigentümer eine letzte Frist bis zum 31. Dezember 2016 zu setzen. Steht bis dahin kein Haus, will die Stadt den Rechtsweg beschreiten. Für alle zwölf fraglichen Grundstücke zusammen müsste Eppingen insgesamt 1,8 Millionen Euro im Haushalt 2017 bereitstellen. "Das wirtschaftliche Risiko sehen wir als überschaubar an", so Kunz, da die Bauplätze ja wieder verkauft werden können. "Wenn man solche Regeln schafft, muss man sie auch durchsetzen", betonte Grünen-Stadtrat Peter Wieser, "da muss man auch mal harte Kante zeigen."