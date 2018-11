Bad Rappenau. Der viele Regen der vergangenen Wochen hatte auch sein Gutes: So haben sich die Böschungen entlang der Südstraße in eine bunte Blumenwiese verwandelt. Im Vorfeld der Landesgartenschau im Jahr 2008 wurde an den damals neu angelegten Böschungen eine von der Firma Rieger-Hofmann speziell zusammengestellte Samenmischung eingesät. Bei dem Saatgut handelt es sich ausschließlich um heimische Pflanzen, die besonders gut für den Untergrund und den Standort geeignet sind. Im Laufe der Jahre haben sich die Pflanzen sehr gut entwickelt und entfalten nun durch die Feuchtigkeit besondere Pracht. Gemäht werden die Hänge erst, wenn sich Samen entwickelt haben, so dass es auch im nächsten Jahr wieder blüht. Eine ähnliche Mischung wird nach Fertigstellung auch an den Dämmen des Hochwasserrückhaltebeckens Mühlbach eingesät werden.