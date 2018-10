Sinsheim. (mw) Ihre Bildungspartnerschaft mit Unterschriften besiegelt haben die Sozietät Seeker, Bauer, Lutz und die Max-Weber-Schule. Den Vertrag unterzeichneten für die Sozietät Dr. Thorsten Seeker sowie für die Max-Weber-Schule deren Leiter Bernd Mundelsee und die schulische Fachabteilungsleiterin Christel Herzog.

Schon in einem Kooperationsgespräch vor zwei Monaten haben sich die Partner auf ein "langfristig angelegtes Kooperationskonzept" verständigte. Es soll "den Aufbau einer Kooperationsroutine" in einem über mehrere Jahre laufenden Prozess realisieren.

Die Kooperationsaktivitäten sind im Detail fixiert. So sind Praktika für Schüler über ein oder zwei Wochen während der Ferien in der Sozietät vorgesehen. Außerdem bietet das Unternehmen Vorträge im Rahmen des Fachunterrichts an der Max-Weber-Schule an mit den Themen Bilanzanalyse, Rechtsformen und allgemeines Steuerrecht. Auch andere Themen können angefragt werden, für die die Sozietät ihre Möglichkeiten prüft.

Die Vorträge sind für ein bis zwei Unterrichtsstunden gedacht. Termine seien noch zu klären. Außerdem sollen Azubi aus dem Unternehmen im Berufskolleg II und im Wirtschaftsgymnasium ihre Berufe vorstellen. Gedacht ist an 45-minütige Beiträge. Termin könnten im späten Herbst oder im Frühjahr 2015 angeboten werden.

Schließlich können sich interessierte Lehrer der Max- Weber-Schule für Praktika beim Unternehmen melden. Die didaktische Konzeption sieht vor, dass Schüler der Max-Weber-Schule die "Vielfalt der Berufswelt anhand praktischer Bildungsprojekte" näher gebracht wird und "als Orientierung bei der Berufsfindung dienen" sollte. Das Unternehmen könne dabei den Schülern im Verlauf der Schulzeit "als Modell der Arbeitswelt in verschiedenen Jahrgangsstufen und unterschiedlichen schulischen Kontexten begegnen."

Dazu sollen die Aktivitäten "Bestandteil der schulinternen Lehrpläne oder sonstiger, zum Schulprogramm gehörender Aktivitäten sein.

Anvisiert werde eine "Kooperation, die ihre Projekte jedes Jahr anbietet". Außerdem können die Kooperationspartner "weitere Initiativen und Projekte gemeinsam erarbeiten und durchführen."

Dr. Seeker erinnerte an viele Jahre der Zusammenarbeit mit und Projekte in der Schule. Gute Erfahrungen habe das Unternehmen auch mit den Auszubildenden im Wirtschaftsgymnasium und dem Berufskolleg II der Max-Weber-Schule gemacht. Fachabteilungsleiterin Christel Herzog würdigte, die seit "zehn Jahren gelebte Kooperation" und den Austausch zwischen Schule und Unternehmen. Schulleiter Bernd Mundelsee war erfreut, dass diese Partnerschaft jetzt "eine Bestätigung" erhalte. Iris Wolf, zuständig für die Kooperation Schule- Wirtschaft bei der IHK Rhein-Neckar überreichte die Urkunde des IHK-Präsidenten zur vereinbarten Bildungspartnerschaft.