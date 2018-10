Organisatoren prosten aufs Bierdorf: Fünf unterschiedliche Biere von fünf regionalen Brauereien fließen nach dem Fassanstich des vierten Sinsheimer Bierdorfs am Wochenende. Danach kann die heimische Musik-, Vereins- und natürlich Biervielfalt genossen werden. Foto: Privat

Sinsheim. (tk) Einen Fünffachbieranstich hat man nicht oft: Die vierte Auflage des Sinsheimer Bierdorfs am kommenden Wochenende auf dem Burgplatz beginnt mit einem solchen am Samstag, 17 Uhr. Danach folgt ein buntes Programm, das ganz im Zeichen regionaler Biervielfalt steht, und wo die Sortimente von Dachsenfranz, Palmbräu, Jupiter, Heidelberger und Welde schäumen. Fürs leibliche Wohl sorgen die Fleischerinnung Sinsheim und ein Fischereiräucherspezialist, Kaffee und Kuchen verkauft der SCC Narrhalla am Sonntagnachmittag. Für Musik sorgen samstags die Alphornbläser Steinsbergblick, dann tanzt gegen 19 Uhr der TV Sunnisheim, um 19.30 Uhr spielen "Gonzo's Jam". Der Sonntag geht los mit einem Vereinsfrühshoppen, beim Unterhaltungsprogramm finden "bierige" Wettbewerbe statt; eine Hüpfburg, eine Kinderschminkaktion und ein Karussell stehen für die Kinder bereit. Ab 13 Uhr spielt die Stadtkapelle, um 15 Uhr beginnen Kampfsportvorführungen mit dem SV Rohrbach, um 15.30 Uhr gibt es eine Hip-Hop Vorführung, danach Volksmusik.