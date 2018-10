Angelbachtal. (pol/mün) Vier schwer verletzte Erwachsene und ein leicht verletztes Kind sind die Bilanz eines schweren Unfalles, der sich am Sonntagmittag gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße B 292 zwischen Östringen und Angelbachtal ereignete. Eine VW-Golffahrer, der laut Polizei deutlich alkoholisiert war, kam in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Ford Fiesta. Der Ford schleuderte in ein Maisfeld und der VW-Golf kollidierte dann auch noch mit zwei nachfolgenden Motorradfahrern.

Der 41 Jahre alte Golffahrer, die Fahrerin des Fiesta sowie die beiden Motorradfahrer erlitten schwere Verletzungen - ein fünf Jahre altes Kind saß auf dem Beifahrersitz des Unfallverursachers und erlitt leichte Verletzungen.

Laut Polizei hatte der 41-Jährige den Golf eines Bekannten unbefugt gebraucht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Bundesstraße B 292 war zwischen Östringen und Eichtersheim bis kurz nach 16 Uhr in beiden Richtungen zur Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten gesperrt.