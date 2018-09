Von Hans Georg Frank

Kleiner Saal 145 mit wenigen Zuhörern statt Auftritt in großer Halle vor frenetischen Fans: Sven Müller (36), einem Teil der Fernsehnation durch die RTL-Sendung "Das Supertalent" bekannt geworden, musste sich vor dem Amtsgericht Heilbronn wegen achtfachen Betrugs verantworten. Weil er bereits eine lange Latte von Vorstrafen wegen Betrugs, Diebstahls und Beleidigung hat und nur auf Bewährung frei ist, muss er nun für vier Monate ins Gefängnis. Er hatte für seine Fans T-Shirts im Wert von 300 Euro bestellt und nicht bezahlt. Von einem Optiker hatte er sich sieben Mal Geldbeträge zwischen 100 und 800 Euro - insgesamt 3000 Euro - als Darlehen besorgt und diese "entsprechend vorgefasster Absicht nicht zurückgezahlt", hieß es in der Anklageschrift.

Der in Möckmühl lebende Müller, bis dahin der großen Öffentlichkeit völlig unbekannt, geriet 2011 plötzlich in die Schlagzeilen, weil er sich als talentierter Sänger präsentieren konnte, obwohl er nie zuvor auf einer Bühne gestanden hatte. Mit "Can you feel the love tonight", von Elton John meisterte er sein Debüt. Das fiel so gut aus, dass er auf der Straße gefeiert wurde: "Sie haben super gesungen", bekam er auf dem Heilbronner Kiliansplatz zu hören.

Als sich der Amateur die Sympathien von Juroren wie Dieter Bohlen und vieler Zuschauer ersang, machte er keinen Hehl aus seinem Problem. Müller wurde 1997 spielsüchtig, hat an Automaten und bei Wetten 250 000 Euro verzockt. Er sei "arm wie eine Kirchenmaus", sagte er Reportern, das sei "ein schwarzes Kapitel in meiner Vergangenheit". 2010 unterzog er sich einer siebenwöchigen Therapie, womit ihm eine Haftstrafe erspart blieb. "Sollte ich gewinnen, werde ich als erstes meine Schulden zurückzahlen", versprach er 2011. Bei einem Sieg hätte er 100 000 Euro kassiert, aber er wurde nur Zweiter, bekam dafür "einen feuchten Händedruck", sagte er im Heilbronner Gericht.

Zum Flop missriet im Mai ein Konzert in der Heilbronner Harmonie, mit dem er viel Geld verdienen wollte. Doch statt erwarteter 3000 Fans kamen nur 400. Der Schuldenberg wurde noch größer. Müller, sagte seine Bewährungshelferin, sei "reingeflogen auf dieses RTL-Aufgebausche". Die Staatsanwältin sprach von seiner Hoffnung, "ein neues Leben mit einer Gesangskarriere aufzubauen ".

Zum Künstler hat es nicht gereicht, abgesehen von ein bisschen singen für Essen und Getränke. Auch als Handelsvertreter blieb er erfolglos. Der gelernte Elektroniker musste gegenüber dem Gerichtsvollzieher mehrfach beeiden, kein Geld zu haben. Dennoch pumpte er Freunde und Bekannte an, zurückzahlen konnte er kaum etwas. Er musste sogar das Sparbuch seiner Tochter (8) plündern, um wenigstens geringe Darlehen abzustottern. Dabei war er bei früheren Prozessen eindringlich gewarnt worden, "dass nichts mehr passieren darf". Seine Bewährungszeit endete erst 2015.

Jetzt war für Amtsrichter Alexander Lobmüller das Vertrauen in Müllers Beteuerungen ("Mir tut alles leid") erschöpft. Er verurteilte ihn zu einer Haftstrafe von vier Monaten. Damit droht dem verhinderten Star eine weitaus längerer Aufenthalt im Gefängnis.

Wenn die Staatsanwaltschaft auch die Bewährung für zwei frühere Strafen widerruft, muss das Fast-Supertalent dreieinhalb Jahre in eine Vollzugsanstalt. Möglicherweise kann er dort wenigstens die Kumpel unterhalten mit seiner "sanften Stimme", die schon Dieter Bohlen begeisterte.