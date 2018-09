Epfenbach. (cba) Seit Jahren schwelt das Thema Raserei im Kreisental vor sich hin. Jetzt rang sich der Gemeinderat zu einer Lösung durch, die den Straßenabschnitt, der lediglich Schrittgeschwindigkeit erlaubt, zwischen Rathaus und Ringstraße sicherer machen soll. Tauglichkeit und Langlebigkeit der "Berliner Kissen", die dafür angeschafft werden sollen, wurden im Rund jedoch kontrovers diskutiert.

Dass die Bremsschwelle nicht gut am Boden hafte, zudem für Lärmbelästigung führen könne, wenn die Fahrzeuge darüber rumpeln, meinten die einen. Dass sie die Autofahrer zur erwünschten Langsamkeit nötige, meinten die anderen. Letztlich stimmten die Räte mit acht gegen zwei Stimmen bei zwei Enthaltungen für die Anschaffung der "Berliner Kissen" zum Preis von 2634 Euro.

Erlaubt sind in der verkehrsberuhigten Zone, über die zwei Kindergärten, das evangelische Gemeindehaus, das Rathaus und der Dorfladen angesteuert werden, lediglich sieben Stundenkilometer. Auch mit den Pflasterbändern sei bislang keine konstante Verkehrsberuhigung erzielt worden, teilte Bürgermeister Joachim Bösenecker mit.

Orientiert haben sich die Räte bei ihrer Entscheidung teils an der Stadt Neckarbischofsheim, die beim Kindergarten vor wenigen Monaten die Gummielemente, die quer über die Fahrbahn direkt auf den Asphalt geklebt werden, installierte. Positive Rückmeldungen aus Neckarbischofsheim vermeldete Manfred Hafner. Auch der Bürgermeister berief sich auf die Erfahrungen seiner Kollegin: "Dort sind sie davon begeistert".

Herbert Ambiel war jedoch skeptisch und gab - nach einer Besichtigung in der Nachbargemeinde - zu bedenken: "Ein Drittel der Kissen ist lose, der Kleber hält nicht mehr". Er plädierte dafür, die Entscheidung bis Februar hinauszuzögern, wenn man beurteilen könne, ob sie Kissen Winter und Frost überstanden haben. "Das einzige, was funktioniert, sind Betonkübel", meinte Ambiel. Zudem führten die Kissen zu Klappergeräuschen am Fahrzeug, Anwohner könnten sich dann eventuell darüber beschweren.

Da machte sich Manfred Hafner jedoch stark für den Zweck, den man mit den Bremsschwellen erzielen wolle: Die Verkehrssicherheit der Kinder. "Einen Tod sterben" müssten die Anwohner, die sich seit Jahren schon über zu schnelles Fahren in der Spielstraße beschweren, dann eben. Zudem sei ihm die Zeitspanne bis Anfang nächsten Jahres zu lang, es müsse vorher eine Lösung her. Sein Vorschlag, sich bei eventuell auftretenden Mängeln auf die Gewährleistung zu berufen, wurde jedoch abgeschmettert. Denn angebracht sollen die Kissen vom Bauhof werden, die Firma biete die Installation gar nicht an, Gewährleistungsansprüche sind daher ausgeschlossen.

Sabine Reißig äußerte grundsätzliche Bedenken an den Kissen, wollte aber die Hoffnung nicht aufgeben, dass die Vernunft der Verkehrsteilnehmer siegen möge. "Wir haben doch im Kreisental schon so viel gemacht". Sie schlug vor, die Beratungsstellen der Polizei zu konsultieren. Sigrid Schmitt sprach sich für die Anschaffung der Berliner Kissen aus, drängte jedoch darauf, die Installation dort vorzunehmen, wo kein Platz zum Ausweichen sei - und das Abbremsen somit unumgänglich.