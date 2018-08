Eppingen. (ruh) Musik ist nicht nur eine Ansammlung von Tönen und Melodie. Für manche ist sie auch ein Ventil in schweren Zeiten. Gerade in der Jugend in der die ersten Schritte zum Erwachsenwerden Fragen und Probleme aufwerfen, kann Musik ein Freund sein der einem zur Seite steht, besonders wenn man selbst Texte schreibt. Rap bietet Möglichkeiten für Jugendliche in denen sie ihre Erfahrungen und Gefühle verarbeiten können. "Besonders für sonst eher stille Menschen ist das Schreiben von Texten eine Möglichkeit sich mitzuteilen", betont der Musiker Roddy, der früher in der Musikformation "Jazzkantine" gesungen hat. Im Rahmen einer Kooperation der Popakademie Mannheim mit der Hellbergschule, der Selma-Rosenfeld-Realschule und dem Hartmanni-Gymnasium, bringen die Studenten der Popakademie den Schülern Tricks und Kniffe der selbst gemachten Musik bei. Dabei haben sie auch wache Ohren für Talente.

Doch nicht nur unter den Schülern kann ein unentdecktes Talent schlummern, auch bei den 13 Musiklehrern aller Schulen, die sich zu einer Lehrerfortbildung in der Selma-Rosenfeld-Realschule zusammenfanden, entdeckten Roddy und seine Kollegin Alexandra Mayr Potenzial. Die Musiklehrer erhoffen sich durch diese Zusammenarbeit Lebenswirklichkeit an die Schulen zu bringen und somit den Unterricht zu ergänzen. An vier Tagen haben die Studenten der Popakademie 50 Schülern der neunten Klasse und 14 Schüler der zehnten Klasse der Hellbergschule, sowie rund 170 Schülern der Selma-Rosenfeld-Realschule und rund 100 Schülern des Hartmanni-Gymnasiums ihr Wissen vermittelt. Am 22. Juli ist eine Aufführung geplant. Doch auch die Lehrer lernten zum Thema Rap. "Alle Reime beginnen auf den vierten Takt", erklärte Roddy. So fiel es ihnen dann auch nicht schwer zu einem vorgegebenen Rhythmus einen Rap zu kreieren. "Ich sitze am Meer mit 'nem Eiskaffee, und schaue in die Ferne, yeah. Die Sonne tut mir gar nicht weh, ich freu mich des Lebens sehr", rappten die Lehrer.

"Was uns die Studenten beibringen kann man super in den Unterricht einbauen", sagte Bernd Söhner, Musiklehrer am Hartmanni-Gymnasium. Während das Projekt an der Hellbergschule schon abgeschlossen ist, wird der Unterricht durch die Studenten der Popakademie an der Realschule und dem Gymnasium in Eppingen noch bis Juli weiter gehen.