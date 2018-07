Eppingen. "Sachlich, direkt und unkompliziert" - so beschreibt Dirigent Armin Fischer-Thomann die Zusammenarbeit mit dem scheidenden Vorsitzenden der Stadtkapelle, Meinhard Volpp. Genauso sachlich, direkt und unkompliziert gestaltete sich auch der Wechsel an der Spitze der Eppinger Stadtkapelle.

Der neue Vorsitzende Hans-Günter Rau hatte bereits vor einigen Wochen die Koordination der Musical-Show "Best of Musicals II" übernommen. Für sein jahrelanges Engagement an der Spitze der Stadtkapelle wurde Meinhard Volpp eine besondere Ehrung zuteil: Neben der Verleihung der Ehrennadel in Silber für 15 Jahre Funktionärstätigkeit verlieh im die Vorstandschaft die Ehrenmitgliedschaft.

Wenig erfreuliche Haushaltszahlen, aber dafür mehr aktive Mitglieder und einen harmonischen Wechsel an der Führungsspitze - diese Bilanz konnten die zahlreichen Besucher der Mitgliederversammlung der Stadtkapelle Eppingen ziehen. Für das erste Halbjahr 2013 sind zwei Aufführungen der Musicalshow "Best of Musicals II" am 5. und 6. April geplant. Im sehr aktiven Jugendbereich der Stadtkapelle gibt es Verstärkung für die Jugendleiterin Sandra Vischer: Jennifer Fränznick steht ihr zukünftig als 2. Jugendleiterin zur Seite.

Neben vielen Erfolgen im Jahr 2012 hatte die Eppinger Stadtkapelle auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Nicht alle Veranstaltungen lieferten das gewünschte Ergebnis. Trotz der unbefriedigenden Haushaltslage kann der Verein mit Zuversicht auf die aktuelle Situation des Vereins blicken. Das Orchester der Stadtkapelle hat aktuell mit einer Sollstärke von 68 Musikern eine nie dagewesene Größe erreicht und bildet einen beachtlichen Klangkörper.

Unterhaltsam startete die Mitgliederversammlung in der Villa Waldeck, als Schriftführer Manfred Neumann und Jugendleiterin Sandra Vischer einen Multimedia-Jahresrückblick mit vielen Bildern und Videos zeigten. Dirigent Armin Fischer-Thomann ging auf die bevorstehende Großveranstaltung "Best of Musicals II" ein: Das Orchester befindet sich bereits in intensiver Vorbereitung. Es sollen wieder alle Jugendabteilungen mit einbezogen werden, um das Wirgefühl im Verein zu stärken. "Wir möchten den Leuten zeigen, was alles hinter der Stadtkapelle steckt. Das ist eben nicht nur das Orchester, sondern das sind zahlreiche Abteilungen", so Fischer-Thomann.

Jugenddirigent Tobias Pfeffer berichtete über das Jugendorchester. Die älteren Musiker im Jugendorchester schnuppern derzeit Orchesterluft und sitzen bei "Best of Musicals II" mit auf der Bühne. Die Jüngeren können dafür verstärkt an Grundlagen arbeiten. Für 2013 plant Tobias Pfeffer die Teilnahme an einem Jugendwertungsspiel. Nach der Umstrukturierung im Jugendbereich 2012 gibt es derzeit nur ein Schülerorchester bei der Stadtkapelle, das von Dirigent Max Blankenhorn betreut wird.

Sandra Vischer informierte über die Abteilungen Blockflötenausbildung und Musikalische Früherziehung, die unter Leitung von Ulrike Klingenfuß vor allem durch zahlreiche Aktivitäten und einen lebendigen Unterricht auf sich aufmerksam macht. In der Blockflötenausbildung plant die Jugendleitung eine Erweiterung der Ausbildungskapazitäten.

Ein negatives Haushaltsergebnis musste Kassier Peter Laier verkünden. Für 2013 hingegen rechnet die Stadtkapelle trotz einiger Investitionen mit einem positiven Ergebnis.