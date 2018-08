Eschelbronn. (rw) "Die Gemeinde Eschelbronn soll auch in den kommenden Jahren Handlungsfähigkeit bewahren, um wichtige Verpflichtungen wie Hochwasserschutz, Breitbandversorgung, Kinderbetreuung oder die Sanierung kommunaler Einrichtungen erfüllen zu können". Dies betonte Bürgermeister Marco Siesing, als er zusammen mit Kämmerer Bernhard Kroiher den Entwurf des Haushaltsplans 2017 im Gemeinderat einbrachte.

Die Gemeinde fit für die Zukunft zu machen und dabei auch über den Tellerrand hinauszuschauen, das war die Kernbotschaft des Verwaltungschefs bei der Vorstellung des umfangreichen Zahlenwerks. Bei den verschiedenen Ausgabeposten nannte er als ersten Punkt die Flüchtlingskrise, deren finanziellen Auswirkungen inzwischen voll bei den Gemeinden angekommen sei.

Hohe Kostensteigerungen sind auch im Bereich der Kinderbetreuung zu verzeichnen. Die Erhöhung der Aufnahmekapazität der Kindertagesstätte und die hohen Tarifabschlüsse sorgen für eine Steigerung von 120.000 Euro im Personaletat gegenüber dem Vorjahr. Dazu kommen höhere Umlagen an den Hochwasserschutzzweckverband, wo im nächsten Jahr 70.000 Euro mehr zu stemmen sind.

Aber trotz steigender Belastungen muss auch 2017 investiert werden. Die geplanten Baumaßnahmen mit einer Summe von 758.000 Euro verschlingen eine halbe Million mehr als im Vorjahr. Die Teilsanierung der Neugasse (500.000 Euro) und dringende Arbeiten am Kanalsystem (150.000 Euro) sind dabei die größten Brocken. Ein schon lange geplantes einheitliches Beschilderungssystem (20.000 Euro) soll für ein besseres Ortsbild sorgen.

Für all dies müssen auch die finanziellen Mittel bereitgestellt werden. Die Erhöhung der Grundsteuer um neun Prozent und der Gewerbesteuer um drei Prozent ist eine der Maßnahmen, um die strukturelle Situation auf der Einnahmenseite zu verbessern. Bei der momentanen guten wirtschaftlichen Lage und einer historisch niedrigen Arbeitslosigkeit hält man dies für angemessen.

Kämmerer Bernhard Kroiher stellte die Kennzahlen des Haushalts im einzelnen vor. Das Haushaltsvolumen umfasst insgesamt 7,1 Millionen Euro, wovon sechs Euro auf den Verwaltungs- und 1,1 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt entfallen.

Eine Kreditaufnahme in Höhe von 266.400 Euro ist vorgesehen, der Schuldenstand am Jahresende 2017 liegt dann bei 2,2 Millionen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 847 Euro, die damit weit über dem Landsdurchschnitt liegt. Sie wird auch in den nächsten Jahren nicht entscheidend reduziert werden könne, so der Kämmerer, sondern voraussichtlich weiter steigen.

In den Fraktionen wird jetzt der Haushalt beraten werden, der Anfang 2017 im Gremium verabschiedet werden soll.